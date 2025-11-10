Legislador republicano plantea separar a California en dos entidades

El legislador republicano James Gallagher manifestó su propuesta de dividir a California en dos para crear un nuevo estado, idea que reiteró tras la aprobación de la Proposición 50 en las elecciones especiales del 4 de noviembre para redistribuir los distritos electorales.

El 6 de noviembre, Gallagher habló ante la Junta de Supervisores del Condado de Shasta sobre la Resolución Conjunta de la Asamblea 23, que presentó inicialmente el 27 de agosto de 2025.

Gallagher impulsa su propuesta para crear un nuevo estado que esté integrado por 35 condados, incluyendo el condado de Shasta, la mayor parte del norte de California, Sierra Nevada, el Valle Central e Inland Empire.

Durante la reunión, Gallagher dijo que la Proposición 50 fue un catalizador importante para la propuesta, y mencionó que otros temas, como el aumento en las facturas de servicios públicos, la delincuencia, la falta de vivienda y la migración causada por los incendios forestales quedan en segundo plano.

“La realidad, con la estructura actual de California, es que las regiones costeras concentran la mayor parte de la población del estado. Cuentan con la mayoría, una supermayoría, de los representantes”, expresó Gallagher a los concejales de Shasta.

“Cuando votan, lo hacen por sus propios intereses, sin apenas tener en cuenta el interior de California. Esa es la realidad. No les importamos porque no tienen por qué hacerlo“, agregó.

Gallagher es asambleísta que representa a la localidad de East Nicolaus, en el condado de Sutter, al norte de Sacramento.

El asambleísta del norte de California, quien es partidario de la secesión, dijo que enfrentaría grandes dificultades para lograr la aprobación de la propuesta a menos que se involucren las localidades locales.

“Si mañana presentara ese proyecto de ley ante el comité, probablemente no se aprobaría“, dijo Gallagher.

“Pero creo que es posible si se empieza desde la base, si los condados y las jurisdicciones locales se unen en torno a sus intereses comunes y sus comunidades para solicitar, presentar peticiones y exigir el consentimiento para la condición de Estado”, añadió el asambleísta.

La idea de dividir a California en dos estados no es nueva. En la reunión en Shasta se mencionó que otros condados, como Siskiyou, Modoc, Tehama, Lassen y San Bernardino han considerado la propuesta.

Propuesta para dividir a California en dos estados. Crédito: Asambleísta James Gallagher | Cortesía

La Junta de Supervisores del Condado de Shasta, de mayoría conservadora, se mostró dividida respecto a la iniciativa presentada por el asambleísta Gallagher.

El supervisor Chris Kelstrom expresó su apoyo total, mientras que otros cuestionaron si la creación de un nuevo estado era lo correcto.

De aprobarse la propuesta, no sería la primera ocasión en que un estado se divide en dos. Durante la Guerra Civil estadounidense, las diferencias religiosas, políticas y de opinión sobre la esclavitud llevaron a la división de Virginia en dos estados.

La Proposición 50, iniciativa impulsada por el gobernador Gavin Newsom, fue aprobada por los electores de California para rediseñar los distritos congresionales con el propósito de añadir cinco escaños adicionales al Partido Demócrata en la Cámara de Representantes para la elección intermedia de 2026.

