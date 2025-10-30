Proposición 50: 1 de cada 5 votantes de California ha entregado sus boletas

De forma anticipada, uno de cada cinco votantes de California ha entregado sus boletas para las elecciones especiales, lo que demuestra el interés en relación con la Proposición 50, que busca permitir, de forma temporal, cambios en los distritos electorales de California.

Según el conteo de Political Data Inc., hasta el mediodía de este martes 28 de octubre, 4,700,440 electores habían entregado sus boletas, lo que equivale al 20% de las 23,,073,355 boletas electorales que se enviaron por correo por la secretaría de Estado de California para la elección especial.

Una mayoría de los votos que se han recibido, el 52%, pertenecen a electores registrados del Partido Demócrata, mientras que el 28% son miembros del Partido Republicano. El resto de las boletas recibidas pertenece a electores registrados como independientes.

La elección especial del 4 de noviembre ha despertado un particular entusiasmo entre los electores por la Proposición 50, que busca que se apruebe una redistribución temporal de los distritos electorales con el objetivo de poner la balanza a favor de cinco puestos congresionales de los 52 que tiene California.

La Proposición 50 fue impulsada por el gobernador de California, Gavin Newsom, como iniciativa electoral que fue considerada en la boleta tras la aprobación de la Legislatura del estado, dominada por los demócratas.

Esta medida fue en respuesta a una iniciativa del presidente Donald Trump en Texas, con mayoría republicana, para asegurar al menos cinco escaños adicionales redistribuyendo los distritos electorales, lo que ayudaría a ese partido a retener la mayoría en la Cámara Baja en las elecciones intermedias de 2026.

La elección también desató un enfrentamiento más con la administración Trump, que adelantó que se enviarían observadores especiales a cinco jurisdicciones con el argumento de que quiere garantizar la transparencia en las elecciones.

La elección especial más reciente que concentró la atención entre los votantes de California ocurrió en 2021, cuando los republicanos impulsaron la destitución del gobernador Newsom, un intento que fracasó en las urnas.

