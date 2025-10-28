Voto Latino y UFW lanzan campaña ‘La Neta’ para la Proposición 50 en California

A una semana del día de las elecciones, Voto Latino, en colaboración con United Farm Workers (UFW) lanzó una campaña de radio en español para hacer un llamado a los votantes de California en favor de la Proposición 50.

El anuncio, titulado “La Neta”, habla sobre los desafíos que enfrentan las familias latinas, desde el aumento del costo de vida hasta las amenazas a la representación de la comunidad inmigrante, además de presentar lo que está en juego con la Proposición 50.

En los 30 minutos del mensaje, se hace un llamado a los residentes de California a defender los distritos electorales justos, para tener un poder equitativo en las urnas.

Los promotores dijeron que el mensaje de radio se transmite en español desde este martes hasta el 4 de noviembre en Radio Campesina, para intentar llegar a todos los votantes hispanos en todo el Valle Central de California.

“En su esencia, la Proposición 50 busca luchar por los temas que afectan a nuestras comunidades y defender nuestro poder político“, dijeron Voto Latino y United Farm Workers en un comunicado.

Los promotores del mensaje de radio dijeron que los intentos de los republicanos por manipular los distritos congresionales para su propio beneficio político, representan un ataque directo al derecho fundamental de elegir a quienes reflejan sus valores.

“Cuando las condiciones están en nuestra contra, esto no es justo y hace que nuestras voces se debiliten. Las condiciones van mucho más allá de la política, determinan los recursos que reciben nuestras familias“, agregaron.

Voto Latino y UFW dijeron que la Proposición 50 envía el mensaje de que el estado no se quedará de brazos cruzados mientras los republicanos intentan manipular el sistema y silenciar a los votantes de color.

“En cambio, el estado está defendiendo la equidad y la transparencia al darle al pueblo de California una voz directa sobre cómo quiere ser representados en el Congreso”, dijeron Voto Latino y UFW.

Los impulsores del mensaje “La Neta” mencionaron que, cuando las comunidades acudan a las urnas el 4 de noviembre, no solo estarán votando por los mapas congresionales, sino que también votarán por su futuro y por una California que valore a todas las comunidades.

