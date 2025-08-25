Republicanos buscan obstaculizar cambios en los distritos de California

Legisladores republicanos intentan impedir que avance la propuesta del gobernador Gavin Newsom para que la redistribución de distritos aparezca en las boletas de la elección emergente de noviembre.

El senador estatal republicano Tony Strickland, junto con otros líderes de su partido, presentó este lunes una petición de emergencia ante la Corte Suprema de California para impedir que la Proposición 50 sea presentada a los votantes del estado.

La Proposición 50 dispone suspender la Comisión Ciudadana de Redistribución de Distritos, independiente del estado, hasta 2030, para implementar un nuevo mapa del Congreso.

Sigue leyendo: Senado de Texas aprueba nuevo mapa electoral que favorece a los republicanos

Según los crítico, la propuesta de mapas convertiría cinco distritos tradicionalmente republicanos en distritos con tendencia demócrata, lo que le daría al Partido Demócrata una ventaja para obtener más escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos a nivel estatal.

El legislador Strickland describió el esfuerzo como una lucha para intentar preservar la democracia en California, por lo que prometió impugnar el plan en los tribunales.

Los republicanos dijeron que la medida de Newsom viola la Constitución de California porque se aprobó de forma apresurada en la legislatura en menos de una semana, en lugar de cumplir con el plazo de revisión pública de 30 días que exige la Constitución.

Sigue leyendo: Trump dice que Missouri será el próximo estado en rediseñar sus mapas electorales

Además, sostienen que los políticos y consultores demócratas participaron indebidamente en el trazado del mapa, pese a que la Constitución de California limita ese poder a la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos.

El abogado Mike Columbo, socio de Dhillon Law Group, dijo que la legislatura de California y otros funcionarios ejercen poderes que no tienen.

La iniciativa legal surge después de que la Corte Suprema de California se negara a escuchar una petición de emergencia que se presentó la semana pasada. El presidente de la corte dio que los solicitantes no cumplieron con la carga de la prueba para establecer una base para la reparación en ese momento.

Sigue leyendo: Oposición republicana al plan de redistribución de distritos en California

Los partidarios de la Proposición 50 se opusieron a la petición presentada este lunes por los legisladores republicanos.

Un portavoz de la campaña “Sí a la 50” acusó a los republicanos de intentar proteger la influencia del presidente Donald Trump.

“Los aduladores de Trump ya fueron derrotados en los tribunales. Ahora lo intentan de nuevo proteger la toma de poder de Trump e impedir que los votantes opinen sobre la Proposición 50. Perderán”, aseguró el vocero.

Sigue leyendo: La Cámara de Representantes de Texas aprobó los mapas electorales pedidos por Trump

El presidente Donald Trump insinuó que emprenderá acciones legales contra la medida lanzada por el gobernador Gavin Newsom.

“Creo que voy a presentar una demanda. Muy pronto. Y creo que tendremos mucho éxito“, aseguró Trump.

La Corte Suprema de California podría decidir esta misma semana si aceptará la petición de emergencia de los republicanos, lo que podría determinar si la Proposición 50 aparece en la boleta electoral de noviembre.

Sigue leyendo:

· California avanza con plan para rediseñar distritos del Congreso, dice Newsom

· Newsom predice con ironía el fin de Trump a manos de California

· Trump recibe críticas de Newsom por intentar redistribuir los distritos del Congreso