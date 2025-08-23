Senado de Texas aprueba nuevo mapa electoral que favorece a los republicanos

Con una votación de 18 a favor y 11 en contra, el Senado de Texas aprobó nuevo mapa electoral que beneficia a los republicanos.

Ahora sólo se requiere de la firma del gobernador Gregory Wayne Abbott para que la convierta en ley antes de las elecciones intermedias de 2026.

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el mandatario estatal elogió el apoyo de sus correligionarios de partido para impulsar la iniciativa.

“El Gran y Hermoso Mapa ha sido aprobado por el Senado. A pesar de las pequeñas maniobras de los demócratas, cumplimos nuestra promesa. Este mapa refleja las preferencias electorales reales de los tejanos, y espero con ansias promulgarlo”, escribió.

De esta manera, muy probablemente las nuevas líneas distritales agregarán hasta cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes para los conservadores.

La aprobación del mapa electoral en el Senado de Texas será apelada por los demócratas. (Crédito: Stephen Spillman / AP)

Mediante un comunicado, la demócrata Suzan DelBene, representante demócrata por Washington, anticipó que su partido presentará una apelación con el objetivo de revertir el nuevo mapa electoral.

“Aplaudo a los legisladores demócratas de Texas que han estado al frente de esta lucha e inspirado a personas de todo el país a alzarse y luchar contra el vergonzoso intento de los republicanos de aferrarse al poder.

Hoy no es la última palabra sobre este mapa manipulado, y la lucha para preservar una representación igualitaria y justa para todos en Texas deberá continuar en los tribunales”, enfatizó.

Los demócratas acusan a los republicanos por no esperar hasta 2031 para volver a trazar el mapa electoral, como debería ser.

Por el momento, como está trazada la distribución de distritos en el “Estado de la Estrella Solitaria”, los conservadores controlan 25 de los 38 distritos electorales del estado, pero después de que el gobernador apruebe el nuevo mapa electoral obtendrán al menos otros cinco.

