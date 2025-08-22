Trump dice que Missouri será el próximo estado en rediseñar sus mapas electorales

El presidente Donald Trump compartió su objetivo final de reforma electoral en una publicación en Truth Social el miércoles, diciendo que quiere que el Partido Republicano obtenga 100 escaños en el Congreso.

Más tarde, el jueves, Trump aseguró que Missouri es el próximo estado en rediseñar sus límites congresionales para beneficiar al Partido Republicano antes de las elecciones intermedias de 2026.

Trump escribió en una publicación en Truth Social el jueves: “El gran estado de Missouri ya está aquí. No me sorprende? ¡Vamos a ganar las elecciones intermedias en Missouri otra vez, con más fuerza y ??mejor que nunca!”.

Missouri tiene ocho distritos congresionales y los demócratas controlan dos.

Cualquier propuesta probablemente dividirá el 5to. Distrito, ubicado principalmente en Kansas City, al sumar suficientes votantes republicanos como para arrebatárselo al actual representante demócrata Emanuel Cleaver.

Eso daría a los republicanos siete de los escaños del estado en la Cámara de Representantes de EE.UU.

Durante casi un mes, Trump ha estado presionando al gobernador republicano Mike Kehoe y a los líderes legislativos, según Missouri Independent.

La presión de Trump para la redistribución de distritos en los estados de mayoría republicana busca reforzar la escasa mayoría republicana en el Congreso.

Los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes tienen una ligera mayoría de 219-212 y hay cuatro escaños vacantes, incluyendo tres que anteriormente ocupaban demócratas.

El mapa actual de distritos electorales del Congreso de Missouri fue aprobado por los legisladores en 2022 tras una amarga disputa entre facciones republicanas centrada en los esfuerzos por trazar siete distritos controlados por los republicanos.

Los demócratas del estado han prometido obstruir cualquier proyecto de ley de redistribución de distritos en el Senado, por lo que conseguir la aprobación de un nuevo mapa electoral será difícil.

La lucha por lograr la mayoría en la Cámara de Representantes en las próximas elecciones intermedias se ha recrudecido desde que Trump pidió que se rediseñen los mapas de los distritos del Congreso para favorecer al Partido Republicano.

Los demócratas de California aprobaron un trío de proyectos de ley de redistribución de distritos electorales el jueves, un día después de que los republicanos en la Cámara de Representantes de Texas aprobaran sus propios nuevos mapas.

Muchos estados otorgan a los legisladores la facultad de elaborar mapas electorales, pero sus reglas para que entren en vigor son diferentes.

El Senado estatal de Texas se reunirá nuevamente el viernes por la mañana y se espera que apruebe el plan de redistribución de distritos que la Cámara aprobó el miércoles por la noche. Esto enviaría la medida al despacho del gobernador republicano Greg Abbott para su promulgación.

Los mapas de Texas entrarán en vigor una vez que se conviertan en ley; los mapas propuestos de California aún podrían ser rechazados por los votantes.

