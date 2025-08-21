Newsom firmó la legislación que aprueba la redistribución de distritos electorales de California

La Legislatura de California aprobó el jueves el polémico plan de redistribución de distritos electorales propuesto por el gobernador demócrata Gavin Newsom.

El paquete legislativo que ya fue firmado por Newsom el jueves, convoca a elecciones especiales sobre el mapa electoral del Congreso de California, en momentos en que los legisladores demócratas estatales buscan actuar con rapidez para contrarrestar la iniciativa respaldada por el presidente Donald Trump de ampliar la mayoría republicana en la Cámara de Representantes mediante la redefinición de los mapas electorales del Congreso de Texas.

Newsom dijo en un comunicado publicado en redes sociales: “Acabo de firmar la Ley de Respuesta a la Manipulación Electoral para someter a votación la Proposición 50 el 4 de noviembre. Los californianos tendrán el poder de oponerse a Texas y a cualquier otro estado que obedezca la exigencia de @realDonaldTrump de manipular las próximas elecciones”.

I just signed the Election Rigging Response Act to put Proposition 50 up for a vote on November 4th.



The people of California will have the power to push back against Texas and any other state that obeys @realDonaldTrump's demand to rig the next election. pic.twitter.com/Lkb0DyWkXK — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) August 21, 2025

El nuevo mapa modificaría cinco de los escaños republicanos de la Cámara de Representantes de California para favorecer a los demócratas en las elecciones intermedias de 2026.

La legislación fue aprobada fácilmente por la Asamblea y el Senado, liderados por los demócratas, el jueves.

Tras la firma de Newsom, se añadirá a la boleta electoral del 4 de noviembre para someterla a la decisión final de los votantes.

Los legisladores republicanos de California han prometido que continuarán luchando para impedir el rediseño de los mapas electorales del Congreso en el estado.

Muchos estados otorgan a los legisladores la facultad de elaborar mapas. California depende de una comisión independiente, supuestamente imparcial, que necesitaría la autorización de los votantes para implementar el nuevo mapa.

De aprobarse, el mapa reemplazaría al existente hasta 2030. Posteriormente, la comisión retomaría la facultad de elaborar mapas después del próximo censo.

En Texas, el Senado estatal, controlado por los republicanos, tenía previsto votar sobre un nuevo mapa electoral el jueves por la noche.

Después, solo se necesitaría la firma del gobernador republicano Greg Abbott para oficializar el mapa. Esto forma parte del esfuerzo de Trump por evitar la previsible pérdida de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las elecciones intermedias de 2026.

Sigue leyendo:

· California avanza con plan para rediseñar distritos del Congreso, dice Newsom

· Newsom predice con ironía el fin de Trump a manos de California

· Trump recibe críticas de Newsom por intentar redistribuir los distritos del Congreso