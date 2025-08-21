Legisladores de Texas aprueban un nuevo mapa electoral que favorece a los republicanos

Los legisladores de Texas han aprobado nuevos mapas electorales diseñados para dar ventaja a los republicanos en las elecciones del próximo año a la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Los republicanos de la Cámara de Representantes de Texas aprobaron las nuevas líneas de votación en una votación de 88-52, creando cinco nuevos escaños de tendencia republicana.

Tras dos semanas de enfrentamientos, los demócratas huyeron del estado para paralizar la votación y reunir a sus partidarios en contra de los planes de redistribución de distritos.

Los mapas pasarán ahora al Senado del estado, donde se espera que sean aprobados rápidamente y luego firmados por el gobernador de Texas.

La decisión de Texas ha desencadenado batallas por la redistribución de distritos en Estados Unidos, gobernados por los dos partidos mayoritarios.

El presidente Donald Trump, que respaldó el rediseño de los mapas para salvaguardar la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de EE.UU., reaccionó con estas palabras: “¡Gran VICTORIA para el Gran Estado de Texas!!!”.

Los republicanos tienen una escasa mayoría en la Cámara Baja del Congreso, que los demócratas aspiran a recuperar en las elecciones legislativas de medio término de 2026.

La votación del miércoles en Texas se produjo tras un dramático enfrentamiento en el que los demócratas huyeron a través de las fronteras estatales para negar a los republicanos el quórum necesario en el órgano legislativo estatal para celebrar una votación.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ordenó la detención de los demócratas ausentes, y algunos de ellos dijeron que las fuerzas del orden habían vigilado sus casas mientras estaban fuera.

Los legisladores regresaron esta semana, afirmando que habían logrado su objetivo de llamar la atención nacional sobre el asunto.

Getty Images: El “gerrymandering” (redibujar las fronteras electorales para favorecer a un partido político), que practican los dos principales partidos y es legal en Estados Unidos.

En un esfuerzo por asegurar que los demócratas no intentaran frenar nuevamente la votación, el presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Dustin Burrows, ordenó el lunes que se cerraran con llave las puertas del recinto legislativo.

También dijo que los demócratas serían “puestos bajo custodia” de un oficial de policía designado para garantizar que volvieran a la Cámara de Representantes el miércoles para la votación de la redistribución de distritos.

Una de las legisladoras, Nicole Collier, decidió dormir en la cámara en lugar de ser escoltada por un agente. Su protesta se extendió entre los demócratas, y otros se unieron a ella y rompieron sus acuerdos de escolta policial.

Efecto dominó

Desde que Texas empezó a planificar estos nuevos mapas electorales, otros estados controlados por ambos partidos políticos -incluidos Florida, Nueva York, Ohio y Missouri- han estado sopesando cambios similares.

Los legisladores de California están debatiendo actualmente nuevos mapas que darían nuevas ventajas a los demócratas en cinco distritos, lo que anularía los cambios realizados en Texas.

Una disposición clave en California dice que los mapas sólo entrarían en vigor si Texas u otros estados siguieran adelante con cambios que favorecieran a los republicanos.

Tras la votación del miércoles, el gobernador de California (demócrata), Gavin Newsom, escribió en X: “Esto va en serio, Texas”.

Los nuevos mapas de Texas suscitaron un gran revuelo en torno al gerrymandering (redibujar las fronteras electorales para favorecer a un partido político), que practican los dos principales partidos y es legal a menos que se dictamine que tiene motivaciones raciales.

Como otros estados, Texas suele redibujar sus distritos congresionales una vez por década, cuando se publican los nuevos datos poblacionales del Censo de EE.UU.

Los demócratas de Texas alegaron que el rediseño de los mapas antes del próximo recuento de población en 2030 se realizaba siguiendo líneas raciales, un argumento que ha sido rechazado por los republicanos.

Los mapas electorales aprobados en 2021 tras el último recuento de población siguen siendo objeto de litigios por denuncias de discriminación racial.

Getty Images:

Durante uno de los muchos intercambios acalorados durante el debate en la Cámara de Representantes de Texas, el legislador republicano Todd Hunter, que presentó el proyecto de ley de redistribución de distritos, fue aplaudido mientras increpaba a los demócratas.

“No vengas a esta cámara y digas que no te incluimos”, dijo. “Nos dejaste durante 18 días, y eso está mal”.

Los demócratas de la cámara cuestionaron la legalidad de los mapas y acusaron a los republicanos de intentar “robar” las elecciones.

“Hablemos de cobardía y de tramposos”, dijo la legisladora demócrata Ann Johnson.

“La raíz de todo esto gira en torno al racismo y el poder”, añadió. “Un simple arrebato de poder”.

Los demócratas y los grupos de defensa de los derechos civiles han afirmado que los nuevos mapas diluirán el poder de voto de las minorías, lo que violaría la ley federal, y han amenazado con presentar demandas.

*Este artículo fue escrito y editado por nuestros periodistas con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial para la traducción, como parte de un programa piloto.

