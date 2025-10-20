Descubre qué implica la Proposición 50 que se vota en California

En las elecciones especiales de California del 4 de noviembre se somete a votación la Proposición 50. ¿En qué consiste esta propuesta?

La Proposición 50 es una enmienda constitucional aprobada legislativamente para permitir, de forma temporal, la redistribución de los distritos electorales del Congreso en California a partir de 2026.

De acuerdo con la enmienda, los mapas temporales están destinados a responder a los esfuerzos de redistribución de distritos partidistas en estados liderados por republicanos, como Texas, Florida y Ohio, con el objetivo de garantizar una representación justa para las comunidades de California.

El gobernador de California, Gavin Newsom, describió la medida como una forma de contrarrestar la redistribución de distritos de mediados de década en otras partes que podría expandir el control republicano en el Congreso.

De aprobarse, se implementaría los nuevos mapas legislativos para el próximo ciclo electoral, mientras que un rechazo mantendría los mapas actuales, elaborados por la Comisión Ciudadana de Redistribución de Distritos, hasta que el Censo de 2030 conforme una nueva redistribución.

Los condados incurrirían en costos únicos de hasta varios millones de dólares para actualizar los materiales electorales.

¿Quién puede votar?

Todos los votantes registrados activos en California reciben una boleta electoral por correo, que comenzó el 6 de octubre de 2025. Los puntos de recepción abrieron el 7 de octubre.

Los votantes también pueden devolver sus boletas por correo, en un punto de entrega o en la oficina electoral de su condado.

Para ser válidas, las boletas de voto por correo deben tener matasellos del 4 de noviembre, y recibirse antes del 12 de noviembre para ser contabilizadas. Los votantes pueden rastrear sus boletas con un buscador disponible de la Secretaría de Estado en este enlace.

La fecha límite para inscribirse venció este lunes 20 de octubre. Si no cumplió con la fecha, puede inscribirse para votar el mismo día en las oficinas electorales del condado y en los centros de votación hasta el 4 de noviembre, día de las elecciones.

Los votantes que se inscriban ese mismo día recibirán una boleta provisional, que se contabilizará tan pronto como se verifique el registro.

¿Puedo votar en persona?

Los centros para la votación anticipada en persona estarán abiertos a partir del 25 de octubre de 2025. En estos lugares se podrá:

Entregar una boleta de voto por correo.

Registrarse para votar.

Emitir su voto en persona.

El 4 de noviembre, el día de las elecciones, los centros estarán abiertos de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. para votar en persona. Los votantes pueden acudir a cualquier centro de votación de su condado. Para localizar el centro de votación más cercano en el condado de Los Ángeles, puede consultar este enlace.

¿Cómo devuelvo mi boleta electoral por correo?

Llene su boleta completamente, revisando ambos lados.

Colóquelo en el sobre de devolución provisto.

Firme y feche el sobre, asegurándose de que su firma coincida con la de su licencia de conducir/identificación o la que proporcionó al registrarse para votar. Los funcionarios electorales compararán la firma de su sobre con la firma registrada.

Las boletas electorales se pueden devolver mediante:

Envío de sobre firmado.

Depositarlo en una urna electoral del condado.

Entregándolo en un centro de votación.

Los funcionarios electorales recomiendan a los votantes que devuelvan sus boletas con anticipación para asegurar su conteo. Para encontrar el buzón más cercano, puede ingresar a este enlace.

¿Puedo verificar si mi voto fue contabilizado?

Si devolvió su boleta, ya sea por correo o en un buzón, puede confirmar su recepción y conteo con la Herramienta de Estado de Voto por Correo de California, que permite saber cuándo la oficina electoral de su condado envió, recibió y contabilizó su boleta.

Si necesita ayuda para encontrar su centro de votación, puede comunicarse con la oficina electoral de su condado o llamar a la Línea Directa para Votantes de California al 800-345-8683.

Para recibir orientación en español, puede llamar al 800-232-8682, y para obtener ayuda en otros idiomas, puede visitar el sitio oficial.

