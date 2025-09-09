La Cámara de Missouri aprueba nuevo mapa electoral para beneficiar a republicanos

La Cámara de Representantes del estado de Missouri aprobó el martes un nuevo mapa del Congreso que probablemente otorgaría a los legisladores del Partido Republicano otro escaño más en la Cámara de Representantes de EE.UU. en las elecciones de 2026, en respuesta al pedido del presidente Donald Trump.

El estado cuenta con ocho escaños en la Cámara de Representantes, dos de los cuales, en Kansas City y en St. Louis, están en manos de representantes demócratas.

El nuevo mapa convierte el distrito de Kansas City en un distrito mayoritariamente rural y probablemente eliminaría cualquier posibilidad de que un demócrata represente a la ciudad.

El distrito de Kansas City ha estado en manos del demócrata Emmanuel Cleaver durante 20 años. Cleaver fue el primer alcalde afroamericano de la ciudad y ocupó el cargo durante ocho años antes de obtener su escaño en la Cámara de Representantes en 2005.

“Si aprobamos esta reestructuración a mitad de ciclo, nos uniremos a la larga y vergonzosa lista de estados que han utilizado el lenguaje legal para silenciar a los votantes en lugar de protegerlos”, declaró el representante estatal Kem Smith, demócrata del área de San Luis, según The New York Times.

El nuevo mapa electoral con las redistribución de distritos electorales del Congreso aún debe ser aprobado por el Senado estatal antes de ser enviado al escritorio del gobernador republicano Mike Kehoe. quien convocó a una sesión especial para esta redistribución.

“Esto no es formulación de políticas. Es cobardía”, declaró la representante estatal demócrata Jo Doll, según CNN. “En lugar de escuchar a quienes representamos, están tergiversando el proceso para proteger el control de Trump y favorecerlo”.

Missouri es otro de los estados que están sumándose al la redistribución de distritos electorales, una práctica conocida como gerrymandering, a instancias del presidente Donald Trump. Texas fue el primero en redistribuir cinco escaños, y California respondió redistribuyendo cinco escaños demócratas.

Los gobernadores demócratas de Illinois, Maryland y Nueva York han sugerido que también van a rediseñar sus mapas electorales.

