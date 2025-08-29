Gobernador de Missouri ordena rediseñar mapas electorales para favorecer a republicanos

El gobernador de Missouri, Mike Kehoe, anunció el viernes que la legislatura estatal diseñará nuevos mapas electorales del Congreso en una sesión especial, integrando oficialmente al estado republicano, en la batalla política de gerrymandering, con la redistribución de distritos electorales que debe influir en el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de 2026.

Kehoe respondió así a la solicitud del presidente Donald Trump para que los estados ayuden a los republicanos a mantener la mayoría en la Cámara.

La iniciativa de redistribución de distritos de Missouri podría permitir que el estado añada un distrito de mayoría republicana a su delegación congresional de ocho miembros. Actualmente, la delegación está dividida entre seis republicanos y dos demócratas. según Politico.

Según un comunicado de prensa, Kehoe también anunció la presentación de su “Primer Mapa de Missouri”, una versión que él llama “un mapa propuesto más compacto y contiguo”, diseñado y creado por su equipo para la consideración de los miembros de la Asamblea estatal.

Kehoe afirmó que el mapa divide menos condados y municipios que el actual, conserva dos distritos congresionales tal como están dibujados y conserva a todos los miembros de la delegación congresional de Missouri en sus distritos actuales.

“Hoy, insto a la Asamblea General a tomar medidas sobre la redistribución de distritos del Congreso y la reforma de las peticiones de iniciativa para garantizar que nuestros distritos y la Constitución prioricen los valores de Missouri”, declaró Kehoe en el comunicado.

“Se trata de claridad para los votantes y de la responsabilidad de nuestro futuro, y espero que la legislatura colabore para aprobar nuestro Mapa de Missouri Primero y la tan necesaria reforma de la propiedad intelectual”, aseguró el gobernador.

El anuncio de Kehoe recibió elogios de Trump en una extensa publicación en Truth Social el 29 de agosto. El presidente afirmó que la sesión especial del gobernador “iniciará la aprobación de un nuevo mapa del Congreso mucho más justo y mejorado”.

Trump ya había dicho anteriormente que Missouri sería el próximo estado en rediseñar sus mapas electorales.

La decisión de Missouri ocurre después de que los legisladores de California aprobaran los mapas de redistribución de distritos liderados por los demócratas para que los votantes decidan en una elección especial.

Y continúa la tendencia de gerrymandering iniciada por los legisladores republicanos de Texas, que fueron los primeros en redistribuir los distritos electorales para favorecer a su partido,

