Obama pide a votantes de California apoyar la Proposición 50

El expresidente Barack Obama se involucró en la lucha por el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos al publicar en las redes sociales un video en el que invita a los votantes de California a aprobar la Proposición 50 en el proceso electoral especial de noviembre.

Obama, en un mensaje de 30 segundos, se manifestó a favor de la propuesta electoral que podría agregar hasta cinco escaños para los demócratas en la Cámara de Representantes.

California, this November 4th, the whole country is counting on you.



Prop 50 puts our elections back on a level playing field, preserves independent redistricting over the long term, and lets the people decide.



So return your ballot today. Vote yes on 50. pic.twitter.com/qZJwMHKbDO — Barack Obama (@BarackObama) October 14, 2025

La Proposición 50 pretende reestructurar los distritos congresionales de California para sumar cinco escaños demócratas en el Congreso y contrarrestar las medidas que logró el presidente Donald Trump en Texas y en otros estados para obtener más posiciones republicanas en las elecciones intermedias de 2026.

Sigue leyendo: Republicanos buscan obstaculizar cambios en los distritos de California

“Los republicanos quieren robar suficientes escaños en el Congreso para manipular las próximas elecciones y ejercer un poder sin control durante dos años más. Pueden detener a los republicanos en seco”, expresó Obama en su mensaje.

El gobernador de California, Gavin Newsom, presentó la elección especial como un referéndum sobre Donald Trump, quien tiene poca popularidad en una California con tendencia liberal, más allá de su base conservadora. La votación sobre la Proposición 50 está en marcha y concluye el 4 de noviembre.

Los republicanos argumentaron que la Proposición 50 equivale a una toma de poder demócrata que dejaría de lado los distritos diseñados por una comisión independiente creada por los votantes hace más de una década.

Sigue leyendo: Senado de Texas aprueba nuevo mapa electoral que favorece a los republicanos

El duelo entre California y Texas, los dos estados más poblados del país, se ha extendido a nivel nacional.

Los líderes legislativos republicanos de Carolina del Norte anunciaron este lunes sus planes de votar la próxima semana sobre la redefinición del mapa de distritos de la Cámara de Representantes, ante el llamado de Trump para asegurar más escaños republicanos a nivel nacional.

Actualmente, los republicanos tienen una mayoría de 219 a 213 en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con tres vacantes.

Sigue leyendo: Oposición republicana al plan de redistribución de distritos en California

De ganar la Proposición 50 en California, se puede reducir la ventaja republicana en los escaños de la Cámara de Representantes. Esto podría aumentar el margen demócrata a 48 de los 52 escaños del Congreso de California, frente a los 43 que el partido ocupa actualmente.

Sigue leyendo:

· California avanza con plan para rediseñar distritos del Congreso, dice Newsom

· Newsom predice con ironía el fin de Trump a manos de California

· Trump recibe críticas de Newsom por intentar redistribuir los distritos del Congreso