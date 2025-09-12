El Senado de Missouri aprobó el nuevo mapa electoral de los republicanos

El Partido Republicano en Missouri avanzó el viernes en la aprobación de un nuevo mapa de distritos electorales del Congreso, con su aprobación por la legislatura estatal.

El Senado de Missouri aprobó el viernes el nuevo mapa electoral manipulado, una medida que probablemente otorgará a los republicanos un escaño adicional en la Cámara de Representantes después de las elecciones intermedias de 2026.

El gobernador republicano Mike Kehoe presionó para la aprobación del mapa y se espera que lo promulgue rápidamente, aunque sus opositores presentaron de inmediato una impugnación legal.

La Cámara de Representantes y el Senado de Missouri se reunieron en una sesión especial para redefinir las líneas electorales en beneficio del Partido Republicano, con menos margen de crecimiento que los republicanos de Texas que aprobaron un nuevo mapa electoral que cambió 5 distritos electorales, dado que seis de los ocho escaños de Missouri en la Cámara de Representantes están representados por republicanos.

Pero el nuevo mapa dividirá el distrito del representante demócrata Emanuel Cleaver II en el área de Kansas City con la esperanza de crear un nuevo escaño republicano allí.

Los demócratas de California a su vez, votaron para presentar una medida ante los votantes este noviembre para anular temporalmente la comisión independiente de redistribución de distritos del estado y dibujar nuevos mapas que podrían resultar en una ganancia de cinco escaños demócratas.

Los demócratas de California buscan así contrarrestar la propuesta republicana, impulsada por el presidente Donald Trump, que ha instado a los estados con mayoría republicana a implementar, a mediados de la década, una inusual reestructuración del mapa electoral con el objetivo de consolidar la mayoría de su partido en la Cámara de Representantes.

Demandan contra la manipulación de mapas electorales en Missouri

Campaign Legal Center (CLC), junto con el Proyecto de Derechos Electorales de la ACLU y la ACLU de Missouri, están representando legalmente a votantes individuales de Missouri, y están demandando para que los votantes puedan elegir a sus políticos, no al revés.

Campaign Legal Center informó de la demanda presentada ante la Corte de Circuito del condado de Jackson en un comunicado de prensa, en el que denuncia que el rediseño de mapas electorales que aprobó la legislatura, viola la Constitución de Missouri.

Para sostener esa aseveración, CLC señaló en el comunicado que: “La Constitución de Missouri permite la redistribución de distritos electorales del Congreso solo una vez por década, después del Censo de EE.UU. Su nuevo mapa de mediados de década, elaborado en 2025, viola claramente la constitución estatal, que garantiza que los nuevos mapas se diseñen solo después de la distribución de distritos, no varias veces por década con fines políticos”.

“Con el mapa anterior de Missouri (y desde hace casi seis décadas), Kansas City estaba representada por un solo distrito congresional. Esto garantizaba que los residentes de esta diversa ciudad tuvieran una voz unificada en el Congreso que representara con precisión sus necesidades y pudiera luchar por resolver los problemas específicos que enfrentaban”, expuso CLC sobre los fundamentos de su demanda.

Y continuó afirmando: “Sin embargo, con el nuevo mapa, Kansas City se divide en tres distritos diferentes, ampliados para incluir zonas rurales remotas, lo que elimina esa voz unificada anterior. Como resultado, ni los votantes de estas zonas rurales ni los residentes de Kansas City contarán con un congresista que pueda dedicarse plenamente a las necesidades específicas de estos grupos”.

