Los Ángeles abre 140 centros de votación más para elección especial

El condado de Los Ángeles abrió este sábado 140 centros de voto adicionales para facilitar a los electores emitir su voto en las elecciones especiales del 4 de noviembre en California.

De esta manera, el condado amplió significativamente las opciones de votación en persona para que los electores aprueben o rechacen la Proposición 50 sobre la redistribución temporal de los distritos congresionales de California.

The Dodgers have clinched the World Series! Please note that the listed vote centers and drop boxes are OPEN, but they're located along the parade route and heavy traffic is expected. Plan your visit accordingly! pic.twitter.com/QTjjYw6kgI — Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk (@LACountyRRCC) November 2, 2025

Con los 140 centros adicionales, se eleva a 251 el número total de lugares para que los residentes registrados en el condado de Los Ángeles acudan a emitir su voto de forma anticipada.

Los 251 centros dispuestos en el condado de Los Ángeles ofrecen este lunes su servicio de 10:00 a.m. la 7:00 p.m., mientras que el martes 4 de noviembre su horario será de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Para encontrar el centro de votación más cercano a su domicilio, así como para encontrar un mapa con todas las ubicaciones, incluida la opción para el uso de GPS, está disponible en línea en este enlace.

En cada uno de los centros de votación se ofrecen servicios que incluyen votación en persona, registro de votantes y devolución de boletas electorales por correo.

El condado envió por correo a todos los votantes registrados información con la lista de los centros de votación más cercanos a su domicilio y que estaban en servicio 11 días antes de la fecha de la votación y 4 días previos a la fecha establecida del 4 de noviembre.

El registrador del condado de Los Ángeles, Dean C. Logan, alentó a los votantes registrados a que aprovecharan los recursos ampliados y así evitar las prisas de último minuto.

“Con todos los centros de votación del condado de Los Ángeles abiertos, los votantes tienen opciones convenientes para emitir su voto de forma anticipada“, aseguró Logan en un comunicado.

“Evite las prisas, haga un plan para votar anticipadamente el fin de semana o este lunes en un lugar que le resulte conveniente“, agregó.

Los residentes del condado que no se registraron a tiempo todavía pueden visitar cualquier centro de votación abierto para completar un registro de votante condicional y así emitir su voto en el proceso electoral especial de este 4 de noviembre.

Para encontrar más información sobre las elecciones especiales del 4 de noviembre en California puede consultar este enlace.

