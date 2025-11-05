Gavin Newsom celebra la aprobación de la Proposición 50 en California

El gobernador Gavin Newsom aseguró sentirse orgulloso después de la aprobación de la Proposición 50 durante las elecciones especiales con el 63.8 % de los votos, este martes 4 de noviembre en California.

Newsom no ocultó su beneplácito tras ver que los electores del Estado Dorado se opusieron al presidente Donald Trump, a quien acusó de intentar manipular las elecciones de mitad de mandato del año próximo antes de que se emitiera un solo voto.

“Permítanme ser absolutamente claro: Podemos poner fin de facto a la presidencia de Donald Trump tal como la conocemos en el momento en que el presidente (Hakeem) Jeffries jure como presidente de la Cámara de Representantes“, expresó Newsom en un discurso en Sacramento.

“Todo está en juego, una línea divisoria clara en 2026. Y por eso quiero agradecer a todos los que defendieron no solo nuestra democracia, sino también a aquellos que se sienten acosados e intimidados, defendieron esta idea de poderes públicos iguales y un sistema de controles y equilibrios“, añadió.

LIVE NOW: Proposition 50 WINS. https://t.co/h2aKNa7n1t — Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 5, 2025

Los partidarios de Trump arremetieron contra el resultado de la votación especial de este martes, como el asambleísta republicano de Fresno, David Tangipa, quien dijo que la aprobación de la iniciativa de Newsom marcaba un día triste porque se le ha mentido al pueblo de California.

“El gobernador Newsom y las élites de Sacramento les han mentido, y estos resultados electorales demuestran que hicieron campaña con un montón de mentiras y utilizaron argumentos cargados de emotividad para conseguir que la gente votara en contra de sus propios intereses”, dijo Tangipa.

Para el representante demócrata de Irvine, Dave Min, la mayoría de los electores de California que emitieron su voto lo vio de una manera diferente.

“Esta noche, los votantes de California se opusieron a Donald Trump, rechazando su intento de robarse las elecciones en estados como Texas, Florida y Ohio”, expresó Min.

“Los mapas creados por la Proposición 50 son una respuesta directa al intento sin precedentes de Donald Trump por acaparar poder“, añadió el representante demócrata.

La congresista demócrata Norma Torres, del distrito 35 de California, dijo que los resultados reflejan que los votantes están hartos de los intentos de Donald Trump por socavar la democracia, la atención médica y el propio Estado Dorado.

“Su presidencia se centra en enriquecerse a costa de los contribuyentes estadounidenses que trabajan duro y en aterrorizar a nuestros amigos y vecinos por el color de su piel“, declaró Torres en un comunicado.

“Sigue ignorando el alto costo de la vida mientras les quita a decenas de millones de estadounidenses acceso a atención médica asequible, asistencia alimentaria, fondos para la educación especial y mucho más”, agregó la congresista del distrito 35.

El movimiento Mi Familia Vota destacó la fuerte participación en California contra la manipulación partidista de los distritos electorales por parte del presidente Trump, además de resaltar la participación latina no solo en California, sino en otros procesos electorales en el país.

“Dijeron no a la manipulación electoral republicana y al intento de Trump de amañar las elecciones de mitad de mandato de 2026″, dijo el presidente y director ejecutivo de Mi Familia Vota, Héctor Sánchez Barba.

El movimiento aseguró que trabajó para informar a los votantes, incluyendo una campaña telefónica en la que se contactó a más de 151.000 votantes de California.

“Trabajamos incansablemente para mantener a los votantes informados sobre lo que está en juego, porque las voces de los votantes latinos nunca han sido más necesarias ni importantes”, agregó el activista.

Para el presidente Trump, hubo fraude electoral en las votaciones, no solo en la aprobación de la Proposición 50 en California, sino en otros procesos en los que perdieron los candidatos del partido Republicano.

“La votación inconstitucional sobre la redistribución de distrito en California es un GRAN FRAUDE, ya que todo el proceso, en particular la votación en sí, está MANIPULADO“, expresó Trump en su plataforma “Truth Social”.

Trump dijo que todas las boletas de voto por correo, en las que los republicanos estaban siendo excluidos, estaban bajo una investigación legal y penal.

El fiscal general de California, Rob Bonta, dijo el lunes que estaba 100 % preocupado por las falsas acusaciones de la administración Trump sobre irregularidades en la votación, y afirmó que sería ingenuo suponer que el presidente aceptará los resultados de las elecciones del 4 de noviembre.

