California decide: elección especial para la Proposición 50

Hoy es el día de las elecciones especiales en California para votar por la Proposición 50, que propone definir una redistribución de los distritos electorales en el estado.

Este martes 4 de noviembre es el último día para enviar la boleta por correo, depositarla en un buzón electoral o acudir a votar en persona en alguno de los centros de votación, que están abiertos desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

La Proposición 50 es parte de una batalla electoral nacional entre demócratas y republicanos para rediseñar los distritos electorales del Congreso rumbo a las elecciones de mitad de mandato que se llevarán a cabo en 2026 y que definirá qué partido tendrá la mayoría en la Cámara de Representantes.

El gobernador de California, Gavin Newsom, lanzó la Proposición 50 como respuesta demócrata después de que el presidente Donald Trump pidiera a los estados republicanos, como Texas, que hicieran sus respectivas redistribuciones de distritos para lograr una mayoría en las elecciones intermedias.

“Han provocado al oso, y el oso les está devolviendo la provocación. La Proposición 50 no se trata de trazar líneas en un mapa. Se trata de defender lo que nos define”, dijo Newsom este lunes durante un evento en el que presentó los argumentos finales a favor de la iniciativa electoral.

Observadores electorales, tanto federales como estatales, se encuentran en los condados de Los Ángeles, Orange, Kern, Riverside y Fresno para vigilar el proceso de votación tras una instrucción del Departamento de Justicia.

Si no te registraste, todavía puedes votar

El registro de votantes para el mismo día de las elecciones está disponible en los centros de votación en los que se podrá registrar y votar en la misma visita con una boleta provisional.

Los residentes pueden depositar sus boletas en los buzones electorales antes de las 8:00 p.m. de este martes. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Cuando sea aprobada la inscripción como votante, el voto provisional será contado.

Para encontrar el centro de votación más cercano a su domicilio, puede consultar este enlace.

Los residentes que recibieron sus boletas de votación por correo, pueden devolverlas por el mismo medio, pero para ser contabilizadas necesitan tener matasellos del día de las elecciones y recibirse antes del 12 de noviembre.

Para asegurar que su voto sea contabilizado, lo recomendable es acudir este martes a un buzón electoral para depositar las boletas antes de las 8:00 p.m., o en los centros de votación, donde también se pueden entregar.

Si está en la fila del centro de votación a las 8:00 p.m. permanezca en su lugar, ya que tiene la oportunidad de votar y que sea contabilizado.

Asegúrese de completar la papeleta, revisando el anverso y el reverso para asegurarse de que no falte nada, antes de devolverla. Para la elección especial de la Proposición 50 de California, solo hay una hoja y una pregunta en la boleta.

