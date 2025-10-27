Obtén transporte gratuito en Metro Los Ángeles el día de las votaciones

Metro Los Ángeles anunció que ofrecerá viajes gratis durante las elecciones del 4 de noviembre en todo su sistema de transporte público.

En el proceso electoral, los electores decidirán con su voto si se aprueba la Proposición 50, una iniciativa temporal para la redistribución de distritos electorales en California.

FREE RIDES on Election Day! 🗳️🚍🚉🚲🚐



There are ballot drop boxes located at 9 stations for the upcoming elections on November 4.



La propuesta, impulsada por el gobernador demócrata Gavin Newsom, tiene el propósito de rediseñar los distritos electorales para aumentar la representación del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes rumbo a las elecciones intermedias de 2026.

La Proposición 50 se lanzó para contrarrestar los esfuerzos de redistribución en Texas y otros estados bajo administraciones republicanas, que añadieron más representes con el mismo objetivo.

Para apoyar a que los electores de Los Ángeles acudan a los centros de votación, Metro no cobrará tarifas desde las 4:00 a.m. del martes 4 de noviembre hasta las 3:00 a.m. del miércoles 5 de noviembre, informaron los funcionarios de la agencia de transporte público.

Los electores tienen oportunidad de utilizar los autobuses, trenes, bicicletas compartidas o el servicio de Metro Micro para llegar a los centros de votación o dejar sus boletas en la urna electoral más cercana a su domicilio.

“Metro anima a todos los residentes elegibles del condado a ejercer su derecho constitucional al voto“, instó la agencia de transporte público en un comunicado.

“Al ofrecer viajes gratuitos el día de las elecciones, Metro contribuye a fomentar la participación electoral, facilitando, haciendo más asequible y sin estrés el traslado de ida y vuelta a los centros de votación locales, a la vez que ahorra gasolina y evita el tráfico y el estacionamiento”, agregó.

El 4 de noviembre, el programa de bicicletas compartidas tiene viajes gratuitos de 30 minutos. Los usuarios pueden seleccionar “1-Ride” en cualquier quiosco de Metro Bike Share, en línea o en la aplicación de Metro Bike Share.

Para tener acceso a la promoción, los usuarios de Metro Bike Share deben ingresar el código de la promoción “110425” al finalizar la compra para canjear el viaje y se puede utilizar varias veces durante el día. Se requiere una tarjeta de crédito o de débito.

Las bicicletas eléctricas de Metro no tienen costo y los viajes tienen un costo adicional de $1.75 dólares por cada media hora después de los primeros 30 minutos.

El programa de Metro Micro tiene viajes cortos compartidos en ocho zonas del condado de Los Ángeles.

Los clientes deben usar el código de cupón “Vote 25” al reservar su viaje en la aplicación, en línea o en el centro de llamadas al 323-466-3876 y presionar la opción 5. El código únicamente está disponible el 4 de noviembre, día de las elecciones.

Metro Los Ángeles se asociará con la oficina del registrador/secretario del condado de Los Ángeles para ampliar el acceso al voto para los residentes que usan el transporte público o viven cerca de las estaciones de Metro.

Los funcionarios electorales instalarán urnas para que los electores puedan entregar sus boletas en estaciones de metro específicas, en áreas accesibles al público y que estén a la vista de las cámaras de seguridad.

Las urnas para la entrega de las boletas por correo se instalarán en las siguientes estaciones:

Union Station (portal este)

El Monte Bus Transit Center (área de la plaza)

Harbor Gateway Transit Center (área de la plaza de tránsito)

Harbor Freeway C Line (área de estacionamiento)

Hollywood/Western B Line (área de la plaza) – Línea B de North Hollywood (zona este de la plaza)

Línea C de Norwalk (zona este de la plaza)

Línea A de Pomona North (zona oeste del estacionamiento)

Líneas B D de Westlake/MacArthur Park (zona del patio)

Líneas B y D de Wilshire/Vermont (zona del patio)

La sede de Metro en Union Station contará con un centro de votación el día de las elecciones de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

