Departamento de Justicia demanda a California para bloquear su nuevo mapa electoral

El Departamento de Justicia presentó el jueves una demanda para bloquear el nuevo mapa de distritos electorales aprobado por la mayoría de los votantes de California.

La demanda, presentada ante un tribunal federal de California, impugna el nuevo mapa electoral impulsado por el gobernador demócrata Gavin Newsom que fue sometido a votación como la Proposición 50 en las elecciones estatales especiales del 4 de noviembre pasado.

El gobierno de Trump acusó en la demanda a California de manipulación electoral por motivos raciales, en violación de la Constitución, al utilizar la raza como factor para favorecer a los votantes hispanos con el nuevo mapa electoral y solicitó a un juez federal que prohibiera a California utilizar dicho mapa en futuras elecciones.

“La raza no puede utilizarse como un instrumento para promover intereses políticos, pero eso es precisamente lo que hizo la Asamblea General de California con la Proposición 50, la reciente iniciativa electoral que desechó el mapa electoral preexistente de California en favor de una apresurada reorganización de las líneas de los distritos congresionales de California”, afirma la demanda.

El Departamento de Justicia busca bloquear la nueva delimitación de distritos electorales aprobada por los votantes de California la semana pasada, sumándose así a una batalla legal que podría ser decisiva para determinar qué partido controlará la Cámara de Representantes en 2026.

La fiscal general Pam Bondi publicó en X un comunicado en el que anuncia que el Departamento de Justicia demandó al gobernador de California por “su descarada usurpación de poder en la redistribución de distritos mediante la Proposición 50. Newsom debería preocuparse por mantener seguros a los californianos y frenar la violencia de Antifa, no por manipular su estado para obtener réditos políticos”.

Today @TheJusticeDept sued @CAgovernor over his brazen Proposition 50 redistricting power grab.



Newsom should be concerned about keeping Californians safe and shutting down Antifa violence, not rigging his state for political gain.https://t.co/Vi2WAS7VX4 — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) November 13, 2025

La mayoría de los votantes de California aprobó la Proposición 50, una enmienda a la Constitución del estado que modifica los límites de los distritos electorales del Congreso para dar a los demócratas la oportunidad de ganar cinco escaños en las elecciones de mitad de mandato de 2026.

El Departamento de Justicia se unió así a la demanda que impugna el nuevo mapa electoral, presentada la semana pasada por el Partido Republicano de California.

El gobierno de Trump acusó a California de manipulación electoral por motivos raciales, en violación de la Constitución, al utilizar la raza como factor para favorecer a los votantes hispanos con el nuevo mapa electoral y solicitó a un juez federal que prohíba a California utilizar dicho mapa en futuras elecciones.

La decisión de California de rediseñar los límites de los distritos electorales surgió como respuesta a la redistribución de distritos por parte de la Legislatura de Texas, que buscaba favorecer a los republicanos.

Otros estados republicanos también se han sumado a la redistribución de mapas electorales para mantener la mayoría legislativa republicana en las próximas elecciones.

Se han presentado varias demandas en relación la redistribución de mapas electorales, pero esta es la primera vez que el Departamento de Justicia solicita sumarse a una de estas demandas.

Sigue leyendo:

· Legislador republicano plantea separar a California en dos entidades

· Republicanos denuncian la Proposición 50 en California

· ¿Qué sigue para California tras la aprobación de la Proposición 50?