California 2025: Proposición 50 aprobada en elección especial

California necesitó recurrir al voto de los electores para aprobar en noviembre la Proposición 50, una medida necesaria para redistribuir los distritos congresionales del estado para las elecciones intermedias de 2026.

El propósito de la Proposición 50, conocida como la “Ley de Respuesta a la Manipulación Electoral”, es evitar que el Partido Republicano tenga la mayoría en la Cámara de Representantes rumbo a la elección presidencial de 2028.

Se trata de una enmienda constitucional que permite al estado utilizar un nuevo mapa del Congreso diseñado por la legislatura desde las elecciones de 2026 hasta las de 2030 en lugar del diseñado por la Comisión de Redistribución de Ciudadanos de California.

La redistribución de los distritos está destinada a responder al esfuerzo impulsado por el presidente Donald Trump en distritos de estados liderados por republicanos para incrementar la presencia partidista en la Cámara de Representantes a partir de 2026.

El gobernador Gavin Newsom impulsó la Proposición 50. Crédito: Ethan Swope | AP

Entre los estados republicanos que ajustaron sus respectivos distritos congresionales están Missouri, Ohio, Texas y Carolina del Norte.

Los 13 legisladores demócratas de Texas abandonaron el estado durante varios días para evitar que la legislatura estatal pudiera reunir el número suficiente y así intentar bloquear la aprobación de una redistribución.

El 21 de agosto, Newsom firmó la legislación que daba la oportunidad de presentar la Proposición 50 en la boleta electoral en las elecciones especiales de California del 4 de noviembre.

De inmediato, el bando republicano en California intentó obstaculizar los esfuerzos de los demócratas para evitar que avanzara la propuesta del gobernador Newsom, al presentar una petición de emergencia a la Corte Suprema estatal.

La Propuesta 50 necesitaba la aprobación de los electores de California, que anteriormente habían autorizado que la comisión fuera la responsable de redefinir los distritos de acuerdo con el resultado del censo de población, que está programado hasta 2030.

El gobernador Gavin Newsom impulsó la Proposición 50, que contó con el apoyo de personalidades demócratas, como el expresidente Barak Obama, quien publicó un mensaje en sus redes sociales para pedir a los electores su voto a favor de la iniciativa.

Días antes de la fecha de la elección especial, se abrieron los centros de votación anticipada para que los residentes de California pudieran acudir a emitir su voto, además de tener la oportunidad de entregar sus boletas por correo o depositarlas en buzones electorales.

De acuerdo con las autoridades electorales, para el día de la elección, al menos 1 de cada 5 votantes de California ya había entregado sus respectivas boletas para la aprobación o rechazo de la Proposición 50, lo que representaba más de 4.7 millones de boletas en el estado.

Cuando se perfilaba un triunfo de la iniciativa impulsada por el gobernador Newsom, el presidente Trump anunció que se tomarían acciones legales al acusar un supuesto fraude durante el proceso electoral en California.

Republicanos hicieron campaña contra la Proposición 50. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Con el 63.8% de los votos, la Proposición 50 fue aprobada por los votantes de California, lo que fue celebrado por Newsom y líderes demócratas de California.

“Permítanme ser absolutamente claro: podemos poner fin de facto a la presidencia de Donald Trump tal como la conocemos en el momento en que el presidente (Hakeem) Jeffries jure como presidente de la Cámara de Representantes”, declaró Newsom tras confirmase la victoria de la Proposición 50.

Los republicanos de California reprobaron el resultado de la votación especial, que calificaron como un día triste, según el asambleísta de Fresno, David Tangipa, quien declaró que se le había mentido al pueblo del estado.

“El gobernador Newsom y las élites de Sacramento les han mentido, y estos resultados electorales demuestran que hicieron campaña con un montón de mentiras y utilizaron argumentos cargados de emotividad para conseguir que la gente votara en contra de sus propios intereses”, dijo Tangipa.

El legislador republicano David Topanga apoyó la demanda contra la Proposición 50. Crédito: Godofredo A. Vásquez | AP

El Partido Republicano presentó una demanda federal ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California contra el gobernador Newsom y la secretaria de Estado de California, Shirley Weber.

De acuerdo con los republicanos, los nuevos mapas de California violan la Ley de Derechos Electorales al favorecer a los votantes latinos.

Actualmente, los republicanos tienen 219 escaños, mientras que los demócratas poseen 214 lugares, por lo que la pelea por ganar más presencia está al rojo vivo entre ambos rivales políticos para obtener la mayoría en la Cámara de Representantes.

La instrucción federal para detener la Proposición 50 también alcanzó los tribunales tras una demanda por parte del Departamento de Justicia (DOJ) para impugnar el resultado de la votación especial en California.

En la demanda del DOJ, el gobierno de Trump acusó a California de manipulación electoral por motivos raciales, en violación de la Constitución, al utilizar la raza como factor para favorecer a los votantes hispanos.

La demanda solicitó a un juez federal que prohibiera a California utilizar los nuevos mapas distritales en futuras elecciones.

Otro proyecto propuesto por el asambleísta republicano James Gallagher, es el de llevar a cabo una división geográfica de California en dos estados, para separar los condados con mayoría republicana de los controlados por los demócratas.

Con los nuevos mapas, los demócratas pueden recuperar hasta cinco escaños que actualmente posee el Partido Republicano para fortalecer su presencia, elevando a 48 sus escaños, frente a los 43 que actualmente tiene California en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

