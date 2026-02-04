Corte Suprema autoriza nuevos distritos electorales de California

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este miércoles los nuevos mapas de distritos congresionales de California, aprobados por los votantes del estado durante las elecciones especiales de noviembre de 2025.

El veredicto de la Corte Suprema fue favorable para los demócratas, rechazando una petición del Partido Republicano de California y de la administración Trump para rechazarlos.

Previamente, los jueces permitieron que los nuevos distritos electorales de Texas, favorables para los republicanos, puedan ser utilizados en las elecciones de este año, lo que también podrá hacer California en el proceso electoral de medio periodo.