Jueces aprueban nuevos mapas distritales en California por Proposición 50

Tres jueces dictaminaron este miércoles que California puede utilizar el nuevo mapa de distritos electorales para la Cámara de Representantes de Estados Unidos que fue aprobado con la Proposición 50 en las elecciones especiales del 4 de noviembre de 2025.

Con la determinación del panel de jueces, California puede usar la nueva distribución de los distritos congresionales, diseñada para aumentar el número de representantes del Partido Demócrata, en las elecciones de mitad de periodo de 2026.

Con dos votos a favor por uno en contra, los jueces federales en Los Ángeles rechazaron las solicitudes de los republicanos de California y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que California no pudiera utilizar los nuevos mapas en futuras elecciones.

La demanda acusaba a California de violar la Constitución al utilizar la raza como factor para favorecer a los votantes hispanos al diseñar los nuevos distritos congresionales.

El cambio en los distritos electorales fue impulsado por el gobernador Gavin Newsom para que el Partido Demócrata obtuviera hasta cinco escaños más en la Cámara de Representantes camino al proceso electoral presidencial de 2028.

Actualmente, los republicanos ocupan nueve de los 52 escaños de California en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

La Proposición 50 fue incluida en la boleta electoral de noviembre y fue aprobada de forma contundente por los votantes de California.

El propósito de Newsom, quien se menciona como aspirante a la presidencia en 2028, era contrarrestar iniciativas similares respaldados por el presidente Trump en estados como Texas y Ohio para que los republicanos obtuvieran más posiciones en la Cámara.

La decisión de los jueces representa un triunfo para los demócratas en la redistribución de los distritos congresionales a mitad de la década y que se tiene estado por estado, lo que podría ser determinante para conocer qué partido puede obtener la mayoría en la Cámara en 2026.

Estados liderados por republicanos, como Missouri, Carolina del Norte y Ohio, también ajustaron sus respectivos mapas distritales, lo que podría proporcionar a ese partido una ventaja.

Un juez ordenó a Utah, un estado gobernado por republicanos, que adoptara un mapa que creara un distrito con tendencia favorable al Partido Demócrata.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos únicamente presentó una demanda contra California en relación con los mapas congresionales.

“El débil intento de los republicanos para silenciar a los votantes fracasó“, expresó el gobernador Newsom en un comunicado de prensa.

Se espera que los republicanos apelen la decisión del panel de jueces ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

“La opinión disidente bien fundamentada refleja mejor nuestra interpretación de la ley y los hechos, que reafirmaremos ante la Corte Suprema“, dijo la presidenta del Partido Republicano de California, Corrin Rankin, en un comunicado.

La presidenta del Partido Republicano de California, Corrin Rankin, dijo que apelarán la decisión ante la Corte Suprema. Crédito: Godofredo A. Vásquez | AP

De acuerdo con los demócratas de California, el nuevo mapa es legal porque fue diseñado para obtener una ventaja partidista.

En 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la manipulación de distritos con fines partidistas es una cuestión política y no una que deba ser decidida por los tribunales federales.

Los tres jueces de California confirmaron la caracterización del estado, afirmando que no había pruebas sólidas que respaldaran la afirmación de que los mapas se habían trazado en función de la raza.

“Tras revisar las pruebas, concluimos que fue exactamente como cabría esperar: fue un acto partidista“, determinó el panel de jueces.

El juez de distrito Kenneth Lee, nombrado por Trump, en su voto particular, aseguró que al menos un distrito se diseñó utilizando la raza como factor “para congraciarse con los grupos y votantes latinos”.

Los mapas de distritos electorales para la Cámara de Representantes se diseñan en todo el país después del censo, que se realiza cada diez años.

Algunos estados, como California, dependen de una comisión independiente para diseñar los mapas, mientras que otros, como Texas, permiten que sean elaborados por los políticos.

Un intento por diseñar nuevos mapas electorales a mitad de la década es una práctica muy inusual.

A los demócratas les falta un pequeño número de escaños para tener la mayoría en el Congreso.

Los republicanos tienen actualmente una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con 218 escaños, frente a los 213 de los demócratas.

