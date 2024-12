California aumenta penas para delitos de robo y drogas

Las penas para ciertos delitos relacionados con robo y drogas aumentan en California al entrar en vigor desde este miércoles 18 de diciembre la Proposición 36.

Esta proposición convierte el hurto en un delito grave para los reincidentes, además de aumentar las penas para algunos delitos relacionados con drogas, entre ellos los relacionados con el fentanilo.

También se daría autoridad a los jueces para ordenar a las personas con múltiples delitos relacionados con drogas para que reciban tratamiento.

De acuerdo con los promotores de la proposición, la iniciativa era necesaria para cerrar ciertas lagunas que han dificultado a las autoridades para castigar a los ladrones de tiendas y a los traficantes de drogas; y también consideraron que puede ayudar al estado a abordar las crisis de personas sin hogar.

Las voces en contra, entre ellos líderes estatales demócratas y grupos de justicia social, dijeron que la proposición encarcelaría a personas pobres y a quienes tienen problemas de consumo de sustancias, en lugar de enfocarse en quienes contratan a grandes grupos de personas para robar productos para revenderlos en línea.

La medida también eliminaría los fondos para la atención de las drogas y la salud mental que se obtienen con los ahorros por encarcelar a un menor número de personas.

Con la entrada en vigor de la nueva iniciativa, deja sin efecto la Proposición 47, aprobada en 2014, que convirtió algunos delitos de robo y drogas en delitos menores en lugar de delitos graves.

A principios de este año, el gobernador de California, Gavin Newsom, se manifestó en contra de la Proposición 36 al decir que la Proposición 47 había ahorrado más de $816 millones de dólares a los contribuyentes a través de la reducción de los costos de encarcelamiento por delitos menores.

“La Propuesta 36 nos lleva de nuevo a los años 1980, al encarcelamiento masivo, promueve una promesa que no se puede cumplir“, consideró Newsom.

“Quisiera preguntarles a quienes la apoyan, en particular a los alcaldes: ¿dónde están los espacios para el tratamiento, dónde están las camas? 22 condados no tienen ni un solo centro de tratamiento residencial. 22 no tienen ni uno. Quiero decir, les están mintiendo”, agregó el gobernador.

La Proposición 36 contempla la creación de una nueva categoría de delito, denominado “delito grave con tratamiento obligatorio”, en el que la persona acusada podría acudir a tratamiento en lugar de ir a prisión.

Sin embargo, quienes están a favor de la proposición dijeron que la delincuencia desenfrenada en todo el estado obligaba a la necesidad de imponer penas más severas.

El ex candidato a la alcaldía de Los Ángeles, Rick Caruso, declaró a principios de este año que los residentes se daban cuenta del aumento de la delincuencia, por lo que se sentían inseguros. Caruso mencionó que la Proposición 36 podría dar la oportunidad para cambiar la percepción de las personas.

“Un pilar de un buen gobierno es intentar algo cuando no funciona, hacer un cambio y tratar de rectificarlo. La (Proposición) 36 logra eso, al responsabilizar a los criminales seriales“, expresó Caruso.

