Spencer Pratt enfrenta riesgos para su candidatura a la alcaldía de Los Ángeles

La elegibilidad de Spencer Pratt como contendiente a la alcaldía de Los Ángeles se encuentra en riesgo después de que algunos críticos cuestionaron su postulación al cargo luego de haber tenido que mudarse a vivir en el condado de Santa Bárbara.

De acuerdo con la oficina del secretario municipal, las personas que aspiran a ser candidatas a la alcaldía debían estar registradas para votar en Los Ángeles y ser residentes de la ciudad antes del 3 de enero de 2026.

Creepy LA Times “journalist” has been phone-stalking & harassing my sister, my wife, my MOM, and even my favorite burrito restaurant trying to dox where my kids sleep and go to school, all because I pulled ahead of Nithya Raman in the polls, and she sent her lapdog to do her… pic.twitter.com/cwWdMqtFKX — Spencer Pratt (@spencerpratt) April 6, 2026

Pratt tuvo que cambiar su residencia a Santa Bárbara después de perder su casa por el incendio Palisades, en enero de 2025.

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Pratt aseguró que ha estado viviendo en la casa alquilada de su padre en Carpintería, a unas 12 millas (19 kilómetros) al sur de Santa Bárbara, pero aclaró que su terreno calcinado por el incendio Palisades, en Los Ángeles, sigue siendo su residencia legal.

Un informe del diario “Los Angeles Times” dijo que Pratt y su esposa, la cantante Heidi Pratt, registraron en sus inscripciones electorales una dirección en Carpintería.

Pratt la indicó solo como su dirección postal, en tanto que su esposa Heidi la indicó tanto como su dirección postal como de residencia.

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En un video publicado en las redes sociales, Pratt dijo que decidió presentarse a la contienda por la alcaldía hace tres meses, sin preocuparse por pensar en qué código postal debía residir para aspirar al cargo como candidato.

“No estaba pensando: ‘Realmente necesito asegurarme de permanecer en este código postal por si acaso me postulo para alcalde‘”, declaró Pratt en el video.

Según Pratt, trasladó un vehículo de remolque a su terreno en Pacific Palisades, y mencionó que está a la espera de que lo conecten a la red eléctrica.

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Steve Pratt anunció su candidatura a la alcaldía de Los Ángeles el 7 de enero, en el aniversario del incendio Palisades, una conflagración que destruyó su residencia. Su campaña está centrada en criticar la respuesta de los funcionarios municipales al incendio.

Pratt entró a la escena pública en 2007 tras comenzar una relación con Heidi Montag, miembro del reparto de “The Hills”, y con el tiempo se convirtió en un habitual de la serie. La pareja se casó al año siguiente y tienen dos hijos.

La alcaldía de Los Ángeles actualmente está encabezada por Karen Bass, quien está en campaña para lograr su reelección al cargo.

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