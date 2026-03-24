Karen Bass lidera preferencias para alcaldía de Los Ángeles, pero su aprobación es negativa

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, encabeza las preferencias para la contienda en las elecciones al cargo de este año, aunque con una aprobación negativa a su actual gestión, de acuerdo con una encuesta del Instituto Berkeley de Estudios Gubernamentales y de “Los Angeles Times”.

Según el sondeo, Bass está al frente, con el 25%, por delante de la concejala Nithya Raman, con el 17%; la estrella de reality Spencer Pratt, con el 14%; la organizadora comunitaria Rae Huang, con el 8%, y el empresario tecnológico Adam Miller, con el 6%. El 25% de los votantes todavía está indeciso.

“En general, a lo largo de la historia, los angelinos tienden a reelegir a sus alcaldes. Hay que remontarse más de 20 años atrás, hasta 2005, para encontrar al último alcalde, James Hahn, que no fue reelegido”, expresó el profesor de comunicación política en la USC y la UC Berkeley, Dan Schnur.

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El profesor mencionó que los votantes de Los Ángeles suelen ser bastante indulgentes, incluso si no ven avances drásticos.

“Pero esta encuesta, y estas elecciones, no tratan sobre un progreso más amplio en temas como la vivienda y la falta de hogares“, añadió.

De acuerdo con Schnur, la contienda por la alcaldía gira en torno a la respuesta que tuvo Karen Bass ante el incendio de Palisades, que calcinó miles de acres en las zonas de Pacific Palisades y Malibu en enero de 2025.

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El profesor de la USC y la UC Berkeley dijo que, lo que a Bass le debe preocupar más es que solo el 31% de los encuestados tiene una opinión favorable de la alcaldesa, mientras que el 56% tiene una opinión desfavorable de la actual alcaldesa.

“Estos resultados de las encuestas son muy desalentadores, por no decir devastadores, para Karen Bass. Va por delante de sus oponentes solo porque no son muy conocidos”, consideró Schnur.

Días antes de la encuesta, Bass reconoció en una entrevista con la cadena ABC que los votantes en general están de muy mal humor.

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“Pero eso solo me demuestra que tengo trabajo por hacer y estoy lista para ello. Siempre he trabajado muy duro, soy una trabajadora incansable, no una artista, así que estoy lista para salir a la calle y hacer lo que sea necesario para lograr la victoria”, declaró Bass.

Para la concejala Nithya Raman, el sondeo la dejó muy animada, ya que demuestra que es la principal rival de Karen Bass en la contienda por la alcaldía.

La concejala Nithya Raman quiere dar pelea a Bass en la contienda por la alcaldía. Crédito: John McCoy | AP

“Como alguien que se unió a esta contienda hace apenas seis semanas, ver que mi candidatura ya está entre las dos primeras es realmente emocionante“, expresó.

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Raman mencionó que las razones que la impulsaron a participar, con sensaciones de frustración por la forma en que se desarrollan las cosas en Los Ángeles y de urgencia por un cambio, se reflejaba en la forma en que los votantes apoyaban su campaña.

“Creo que seguiremos difundiendo ese mensaje y hablando sobre cómo podemos construir una ciudad mejor, más asequible y funcional para todos los residentes de Los Ángeles“, agregó la actual concejala.

Las elecciones primarias están programadas para el 2 de junio. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, los dos candidatos con mayor número de votos se enfrentarán en las elecciones generales de noviembre.

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