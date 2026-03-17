Desalojan campamento de personas sin hogar en Los Ángeles

Se instaló nuevamente un campamento de personas sin hogar en Venice después de que sus ocupantes fueran desalojados hace tres años como parte del programa “Inside Safe” impulsado por la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

Las tiendas de campaña de los indigentes volvieron a colocarse en la intersección de Rose Avenue y Hampton Drive.

Hace tres años, la alcaldesa Bass estuvo presente, junto con la concejala Traci Park, cuando se retiró el campamento en la que fue la segunda operación de “Inside Safe” de la ciudad, cuando las casas de campaña se ubicaban en Hampton Drive, desde Sunset Avenue hasta Rose Avenue.

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Los vecinos de Venice agradecieron en 2023 la acción ejercida por las autoridades municipales, que retiró a más de 100 personas a un hospedaje temporal. Sin embargo, los indigentes regresaron a los espacios que habían sido rescatados por la ciudad.

No debemos tener que seguir librando una guerra territorial pocos meses después en el mismo lugar. Una vez que la ganemos, deberíamos ganarla definitivamente“, dijo el presidente de la Venice Stakeholders Association, Mark Ryavec, en una entrevista con la cadena ABC.

“Así que no entiendo por qué no hay uniformidad en la aplicación de la ley, a pesar de que, ¿saben qué?, se ha hecho un gran trabajo y se ha dado vivienda a muchas personas“, agregó Ryavec.

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Los funcionarios locales están frustrados con el conflicto constante entre los indigentes y las autoridades que trabajan para desalojar el lugar.

El medio de comunicación estuvo presente mientras se desalojaba el campamento y se limpiaba el lugar. Sin embargo, a la vuelta de la esquina estaban las personas sin hogar que esperaban el retiro de las autoridades para regresar.

“No voy a huir, porque no tengo nada que ocultar“, dijo Kat, una mujer sin hogar, quien estaba decidida a regresar a dormir justo donde se encontraba, mientras consigue una vivienda.

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Residentes de Venice están en contra de que vuelva a instalarse el campamento de personas sin hogar porque consideran que es un refugio para las drogas y comportamientos repugnantes.

“Es realmente extraño, y no sé por qué no están haciendo cumplir la ley como lo han hecho durante los últimos tres años“, dijo Ryavec.

La oficina de la alcaldesa Karen Bass informó que continuará desalojando el campamento.

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De acuerdo con la oficina de la concejala Park, quienes ocupan el campamento eligieron una zona que se encuentra entre dos zonas consideradas en el artículo 41.18, que es un áreas donde los campamentos están prohibidos.

“Dos zonas de control del artículo 41.18 que establecimos en esta área tras la operación ‘Inside Safe’ de 2023 han impedido en gran medida que vuelvan a ser repobladas por campamentos de la magnitud que vimos anteriormente”, dijo la oficina de la concejala Park en un comunicado.

“Sin embargo, la brecha entre esas zonas ha permitido que un pequeño número de personas persistentes y, en su mayoría, reacias a recibir ayuda, regresen. Ahora estamos trabajando para cerrar esa brecha“, añadió.

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“Sabíamos que esta es una zona extremadamente atractiva para los campamentos, pero no nos dejaremos disuadir”, mencionó un comunicado de la oficina de la alcaldesa Bass.

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