¿Merece Karen Bass la oportunidad de dirigir Los Ángeles por segunda vez?

La alcaldesa Karen Bass, primera mujer en el cargo, se postula para un segundo mandato, destacando su trayectoria en la defensa de los derechos de los inmigrantes, que considera clave para ganarse la confianza de los votantes latinos en su campaña de reelección, la creación de vivienda y la gestión de la seguridad de la ciudad de Los Ángeles; no obstante, la persigue una percepción no muy positiva sobre su actuar ante los incendios del año pasado. En una entrevista con La Opinión, la titular habló de sus logros y de su confianza de dirigir por segunda ocasión la segunda ciudad más importante de Estados Unidos.

Hasta el 12 de febrero de 2026, Karen Bass, Rae Chen Huang, Spencer Pratt, Nithya Raman y otras 37 personas eran los postulantes de las primarias no partidistas para la alcaldía de Los Ángeles, el 2 de junio de 2026.

“Fuera de Los Ángeles”

Entre las últimas medidas en inmigración que ha realizado para evitar la violación de los derechos humanos de los migrantes por la agencia ICE, la alcaldesa Bass habló sobre la Orden Ejecutiva 17, que prohíbe a los agentes de inmigración utilizar las propiedades municipales.

“Mi mensaje a los agentes de ICE es claro: manténganse fuera de Los Ángeles. No son bienvenidos en propiedades municipales. Esta directiva ejecutiva crea una norma formal, por lo que, si los agentes de ICE intentan usar propiedades municipales, el personal debe pedirles que se retiren y documentar el incidente.

“Esto empodera al personal y proporciona directrices claras de acción, lo que indica una fuerte oposición de la ciudad a la presencia federal no autorizada.

“La ordenanza 17 impide directamente las operaciones de ICE en espacios municipales. La meta es proteger a las comunidades inmigrantes y garantizar que el personal municipal se sienta capacitado para abordar dicho reto y pedir que se cumpla la ley municipal”.

¿Qué pasará si no cumplen con esta ordenanza?

“Si no cumplen, lo abordaremos documentando el incidente. Hasta ahora, ICE se ha retirado cuando se les ha solicitado. Hay ejemplos de ellos intentando escabullirse en estacionamientos de la policía, estacionamientos de los bomberos u otras propiedades municipales. Y se les pidió que se retiraran.

“La directiva ejecutiva otorga al personal municipal un procedimiento formal para gestionar estas situaciones y reducir la intimidación al enfrentarse a los agentes enmascarados de ICE.

“Hasta ahora, ICE ha cumplido con solicitudes previas de abandonar las propiedades municipales”, declaró Bass.

Además de la Orden Ejecutiva 17, ¿cuáles han sido otras medidas específicas para defender a los inmigrantes?

“Firmé la Orden Ejecutiva 12 [de “Ciudad Santuario”] en el 2025 que prohíbe el uso de recursos de la ciudad para la aplicación de la ley federal de inmigración y, además, lancé un programa con apoyo filantrópico que entregó un millón de dólares en asistencia en efectivo a familias afectadas por redadas, sin usar fondos de la ciudad.

“La alcaldía también distribuyó “tarjetas rojas” para que los inmigrantes conozcan sus derechos y estableció un grupo de trabajo con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y organizaciones de derechos de los inmigrantes.

“Además, ordené que todos los departamentos de la ciudad cuenten con Enlaces de Asuntos de Inmigrantes para facilitar el acceso a los servicios.

“Y, después de las redadas, la alcaldía trabajó con los concejales para organizar seminarios virtuales para los negocios del centro de Los Ángeles, a los cuales se les ofreció ayuda para restaurar instalaciones, acceder a servicios legales y enfrentar la falta de personal.

“Mi compromiso es y seguirá siendo apoyar a estas familias inmigrantes que han sido las más golpeadas por las redadas”, afirmó la alcaldesa.

La prioridad es proteger la vida de los angelinos

Luego de que algunas encuestas no la dejaron bien parada respecto a su respuesta ante dos de los incendios más graves del sur de California (Eaton, más responsabilidad del condado; Pacific Palisades, más responsabilidad de la ciudad), a pesar de su declaración de emergencia, movilización de recursos y programas de reconstrucción, la alcaldesa Bass explica todo lo que hizo para, no solo evitar más daños, pero para acelerar la recuperación de las víctimas.

“Desde el primer momento, mi prioridad como alcaldesa de Los Ángeles ha sido proteger vidas y apoyar a las comunidades afectadas. El incendio de Palisades fue el más destructivo de nuestra historia, y la ciudad movilizó de inmediato a los equipos de emergencia. Después de los incendios, ordené una investigación exhaustiva para identificar dónde podemos mejorar y estar mejor preparados ante futuros desastres naturales.

“Quiero dejar claro que rechazo categóricamente las acusaciones de que haya influido o “suavizado” el informe posterior al incendio de Palisades de 2025. Los reportes sobre mi supuesta participación son simplemente fabricaciones.

“Mi enfoque está y sigue siendo servir a los angelinos, apoyar a las familias afectadas por los incendios… Todos los días seguimos trabajando con determinación, enfocados en fortalecer la vivienda, la seguridad y la preparación de nuestra ciudad para grandes eventos mundiales”, subrayó la alcaldesa.

Disminución de indigentes

A diferencia de otros alcaldes previos, desde que asumió el cargo en diciembre de 2022, la administración de Karen Bass ha logrado, por primera vez en seis años, una reducción consecutiva de personas sin hogar en Los Ángeles.

“La gente en la calle bajó un 17.5%, los campamentos un 13.5% menos entre quienes vivían en vehículos, y en 2025, hubo 1,704 personas menos sin hogar.

“Con mi iniciativa de Inside Safe, más de 3,600 personas fueron alojadas desde campamentos a hoteles, y más de 23,000 en vivienda temporal, mientras que las colocaciones permanentes casi se duplicaron.

“Además, lanzamos “House, Our Vets”, ayudando a veteranas sin hogar a acceder a vivienda segura y servicios de apoyo.

“También, hemos agilizado la vivienda asequible con más 25,000 unidades, reducimos tiempos de espera en 75%, utilizamos más de 3,300 vales de emergencia y ayudamos a 23,000 residentes a evitar desalojos.

“En 2025, la ciudad contabilizaba 43,699 personas sin hogar, un 3.9% (1,704) menos que en 2024”, enfatizó la alcaldesa.

La Opinión: Activistas latinos y defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes afirman que el jefe del LAPD, Jim McDonald, ha perdido la confianza en la comunidad latina, no solo por la protección directa o indirecta de las redadas de ICE, y proporcionaron videos que, según ellos, lo demuestran. ¿Cómo va a garantizar que las acciones del jefe McDonald no contradigan sus esfuerzos por proteger o ser un aliado de la comunidad latina?

Karen Bass: “Esa es otra razón para la directiva ejecutiva [17]. La orden instruye a la Comisión de Policía a elaborar directrices de implementación sobre la política de no usar mascarillas. Y creo que el jefe McDonald podría comunicarse de otra manera. Eso sería útil”.

¿Qué tan difícil será para la ciudad y para el Departamento de Policía de Los Ángeles recuperar la confianza, especialmente entre los inmigrantes?

“Lo entiendo. Aunque la confianza se mantiene intacta, ciertas declaraciones que ha hecho han causado preocupación entre las personas. Creo que las acciones hablan más que las palabras”.

Los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) tienen la obligación de usar y activar cámaras corporales (BWC) durante todos los encuentros en el campo de trabajo, incluyendo llamadas de servicio, controles de tráfico, registros y arrestos. Las políticas exigen la activación al llegar a las escenas y, a partir de 2026, durante las interacciones con las autoridades federales de inmigración. Las grabaciones deben subirse diariamente. ¿Cuándo lo implementarán?

“Inmediatamente. Cuando los agentes del LAPD están presentes en una redada de ICE para controlar multitudes, deben activar sus cámaras corporales. Este requisito garantiza que exista un registro de todas las interacciones, incluso si ICE y la Patrulla Fronteriza no usan cámaras, lo que añade un nivel de supervisión a las acciones federales en la ciudad”.

Algunos críticos, incluyendo la ACLU del Sur de California, han criticado la política por permitir que los agentes bajo investigación vean las grabaciones de sus cámaras corporales antes de declarar. ¿Cómo se soluciona esto para que muestre una transparencia total?

“No estoy familiarizada con la afirmación de la ACLU

¿Qué tan segura está de ganar?

“Tengo esperanza. Hemos logrado mucho y trabajaré arduamente para terminar nuestro trabajo sobre la falta de vivienda, la seguridad y la preparación para eventos importantes”.

¿Qué es lo mejor que puede ofrecer a los angelinos?

Karen Bass: “Lo mejor que puedo ofrecer a los angelinos es una reducción significativa de la falta de vivienda en las calles mediante la eliminación selectiva de los principales campamentos y la conexión de las personas con viviendas permanentes.

“La ciudad está permitiendo 40,000 nuevas viviendas y construyendo miles más. Nuestro trabajo para instalar alumbrado público solar más potente tiene como objetivo reducir la delincuencia y hacer que los vecindarios sean más seguros. Estas políticas tienen impactos inmediatos y visibles tanto en la falta de vivienda como en la seguridad pública en Los Ángeles”.

Pero ¿cómo convencerá a un votante latino para que vote por usted?

“He luchado contra ICE y apoyado los derechos de los inmigrantes durante décadas. Los votantes latinos pueden contar con mi compromiso y liderazgo continuos”.

¿Algún objetivo que aún no haya logrado?

“Una reducción mucho más significativa de la indigencia. Hemos desmantelado todos los campamentos principales. Ahí donde se veían como 10 tiendas de campaña seguidas. Quiero seguir desarrollando la Oficina de Seguridad Comunitaria, que es una forma de abordar la seguridad que no está impulsada por las fuerzas del orden, sino por la comunidad. Quiero asegurarme de que no perdamos más agentes. Ni siquiera se trata de aumentar el número de agentes. Se trata de contratar”, finalizó.

Compromisos

Bass se ha comprometido a que se contrate en 2026 a 410 reclutas para el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) para restablecer la seguridad pública, reconstruir las filas del departamento y avanzar en sus prioridades principales: intervención para personas sin hogar, seguridad basada en la comunidad y preparación para próximos eventos como la Copa Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos de 2028).