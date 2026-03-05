Directora ejecutiva de Agua y Energía de Los Ángeles dimite al cargo

La directora ejecutiva del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP), Janisse Quiñones, dejará el cargo a finales de marzo, anunció este miércoles la oficina de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

Quiñones, responsable del LADWP desde mayo de 2024 con un salario de $750,000 dólares anuales, ocupará el puesto al frente de la mayor empresa de servicios públicos del país, según la alcaldía de Los Ángeles.

“Janisse aportó un liderazgo firme y experiencia en ingeniería al LADWP durante un periodo crítico para nuestra ciudad“, declaró la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, en un comunicado de prensa.

“Su enfoque en la resiliencia, la confiabilidad y el fortalecimiento de la fuerza laboral ayudó al Departamento a posicionarse para un progreso continuo. Le agradecemos su servicio a Los Ángeles”, agregó la funcionaria.

Janisse Quiñones aseguró que la oportunidad de servir a los residentes de Los Ángeles ha sido uno de los mayores honores de su vida profesional.

“Estoy profundamente agradecida con la alcaldesa Karen Bass y con la ciudad de Los Ángeles por la confianza depositada en mí para administrar la infraestructura esencial que sustenta la salud, la seguridad y la vitalidad económica de nuestras comunidades”, dijo Quiñones en el comunicado de la ciudad.

“Los Ángeles es una ciudad que se define por la innovación, la diversidad y la resiliencia. Ha sido un privilegio servir a una comunidad que se esfuerza constantemente por afrontar sus desafíos”, añadió.

En su sitio web, el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles confirmó la salida de Quiñones como directora ejecutiva.

Quiñones expresó su agradecimiento a los más de 12,000 empleados del departamento, quienes representan la verdadera fuerza de la dependencia.

“Tuve el privilegio de trabajar junto a servidores públicos dedicados, cuyo profesionalismo y resiliencia impulsan a Los Ángeles cada día“, declaró.

Tras dejar el mando del LADWP, Quiñones tomará un papel de liderazgo en Puerto Rico para apoyar la modernización y transformación de la red eléctrica de la isla.

En su comunicado, la alcaldía de Los Ángeles dijo que esta etapa de transición se coordinó para garantizar la estabilidad y la continuidad en un servicio sin interrupciones para los residentes.

Los funcionarios dijeron que la ciudad anunciará próximamente al director ejecutivo interino o permanente del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles.

Como responsable del LADWP, Janisse Quiñones enfrentó severas críticas con respecto a la respuesta del departamento durante el incendio Palisades, de enero de 2025.

El gobernador de California, Gavin Newsom, solicitó una investigación independiente sobre los problemas con el suministro de agua del condado de Los Ángeles, que afectaron la labor de los bomberos por la dificultad de obtener agua de las bocas de incendio locales.

