Los Ángeles capta 5,500 millones de galones de agua tras tormentas recientes

A pesar de los estragos que dejaron las recientes tormentas que azotaron la región en las últimas semanas, con inundaciones y flujos de lodo y escombros, también dejaron un importante beneficio para la región.

El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) informó que cerca de 5,500 millones de galones de agua fueron capturados gracias a los sistemas de tormenta, en uno de los meses de noviembre más húmedos en la historia de la ciudad.

Después de un inicio seco en el año hidrológico, noviembre tuvo la oportunidad de registrar varias tormentas intensas, que llegaron a la región cargadas con millones de galones de agua.

La ciudad de Los Ángeles puede captar las precipitaciones mediante su sistema de aguas pluviales, barriles de lluvia y cisternas residenciales, así como en amplios terrenos de expansión donde se acumulan para recargar los acuíferos subterráneos.

El agua subterránea se puede bombear para ser tratada y así pueda cumplir con los estándares de calidad de agua para los hogares y negocios.

De acuerdo con el LADWP, su sistema de aguas pluviales tiene la capacidad de capturar más de 27,000 millones de galones en condiciones promedio.

La escorrentía de las aguas de lluvia que no se puede captar se descarga en el océano.

El informe más reciente del Monitor de Sequía de Estados Unidos señaló que el 70% del estado de California está libre de cualquier nivel de sequía, mientras que el 30% restante se considera anormalmente seco, incluida una pequeña parte del noroeste y del sur del condado de Los Ángeles.

Cuando comenzó el año hidrológico de California, a finales de septiembre, únicamente el 27% del estado se encontraba libre de sequía, mientras que el 73% restante se consideraba en el rango de anormalmente seco. El 38% de California se encontraba en sequía moderada.

La cantidad de agua captada en Los Ángeles desde el 1 de octubre abastece a aproximadamente 68,000 hogares, según la ciudad.

El LADWP planea ampliar sus proyectos de aguas pluviales, con la creación de más áreas de distribución de aguas pluviales de gran tamaño.

Según el departamento, se tiene el objetivo de alcanzar una capacidad de 48,900 millones de galones de agua anuales para 2035.

El LADWP ofrece reembolsos, incluyendo $50 dólares por barriles de lluvia con capacidad para al menos 50 galones de agua. Los reembolsos por cisternas varían entre $300 y $500 dólares.

