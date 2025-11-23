Los Ángeles tiene el quinto mes de noviembre más lluvioso

Las tormentas que azotaron en las semanas recientes el sur de California dejaron a Los Ángeles con el quinto noviembre más lluvioso jamás registrado.

Durante los últimos 10 días, el área de Los Ángeles acumuló un total de 5.53 pulgadas de agua pluvial, para situar a este mes de noviembre como uno de los más lluviosos en su historia y el de mayor humedad desde 1967.

We have had near-record to record November rain across much of the region. See our latest public information statement details through today: https://t.co/PBVU3xnpix



Rainfall totals for the past 2 days: https://t.co/gjMQbwZzxi pic.twitter.com/b9X5b0zr3E — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) November 21, 2025

De acuerdo con los registros, el mes de noviembre con más cantidad de lluvias ocurrió en 1965, cuando Los Ángeles recibió 9.68 pulgadas.

A principios de la semana pasada, el primer sistema de tormentas que llegó a la región ayudó a que Los Ángeles tuviera el noviembre más lluvioso desde la década de 1980.

Sin embargo, al acumular el total de agua pluvial de los tres sistemas de tormentas de los últimos 10 días, rompieron todos los récords de las últimas décadas para ser el mes de noviembre más húmedo desde la década de 1960.

De acuerdo con la cadena Fox, los registros meteorológicos confiables de Los Ángeles se remontan a 1877. Desde entonces, 149 años, el mes de noviembre de 2025 ya está entre los cinco primeros de la lista.

El Servicio Meteorológico Nacional publicó este sábado los totales de lluvia que se registraron durante la semana:

Condado de Los Ángeles (Metropolitano)

Bel Air: 3.42″

Culver City: 2.88″

Beverly Hills: 3.39″

Hollywood: 2.86″

South Gate: 2.52″

La Habra Heights: 2.36″

Centro de Los Ángeles: 2.68″

Condado de Los Ángeles (Valles)

Agoura: 1.46″

Chatsworth: 1.80″

Canoga Park: 0.87″

Pacoima Dam: 2.80″

Hansen Dam: 2.44″

Newhall-Soledad School: 2.29″

Saugus: 2.27″

Del Valle: 1.67″

Condado de Los Ángeles (Valle de San Gabriel)

LA City College: 3.12″

Eagle Rock: 2.63″

East Pasadena: 2″29

Eaton Wash: 2.81″

San Gabriel: 2.66″

Eaton Dam: 0.25″

Walnut: 1.46″

Puddingstone: 1.49″

Para consultar la lista completa de totales por área, puede ingresar a este enlace.

