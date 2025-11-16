Prepárate: nueva tormenta se aproxima al sur de California

Un sistema de tormentas se desplaza en dirección al sur de California después de las intensas lluvias que afectaron este fin de semana a la mayor parte de la región, informó este domingo el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Los efectos de la nueva tormenta se pronostican desde la noche de este domingo y la mañana del lunes, con precipitaciones que pueden durar varias horas, de moderadas a fuertes, en la cuenca de Los Ángeles, en los condados de Ventura, Orange, Riverside y San Bernardino.

More rain on the way, late tonight into Tues as another storm sweeps through the area. We are forecasting about 1-2 inches of rain, with 3" possible in the Santa Ynez Range, & 1-3" of snow over 6000ft Mon Night. Minor flooding & additional rock/mud slides are possible. #CArain pic.twitter.com/RDsX3jSKhr — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) November 17, 2025

Según los meteorólogos, se prevé que las lluvias alcance media pulgada por hora, una cantidad suficiente para causar inundaciones menores en zonas bajas con mal drenaje.

Hasta la tarde de este domingo, las autoridades no han emitido avisos ni órdenes de evacuación como precaución de la tormenta de este lunes.

El NWS dijo que los condados de Los Ángeles y Ventura recibirán los primeros efectos de la tormenta por la mañana antes de que el sistema se desplace hacia el este, rumbo a las montañas y los desiertos por la tarde y la noche.

De acuerdo con los pronósticos, es posible que se tengan chubascos dispersos hasta la mañana del martes, antes de que mejoren las condiciones climáticas este miércoles.

En la mayoría de las comunidades costeras y de los valles, se pueden presentar lluvias hasta la noche del lunes, con media pulgada o tres cuartos de pulgada de agua pluvial.

Nieve y niebla en las montañas

Los meteorólogos pronostican condiciones nevadas y con espesa niebla para las montañas del condado de San Bernardino, donde se reportó la presencia de rocas y lodo en las carreteras por las lluvias del fin de semana.

Debido al descenso repentino de la temperatura durante la noche del sábado se registró una nevada de dos pulgadas y media en elevaciones por encima de los 6,500 pies.

El NWS dijo que es posible tener más nevadas con la llegada de aire frío que trae el nuevo sistema de tormentas, estimando que la cota se mantenga por encima de los 7,000 pies para el lunes, descendiendo a los 5,000 pies o 6,000 pies para la noche de ese lunes, y los 4,500 pies este martes.

“Es probable que se acumulen entre 1 y 3 pulgadas de nieve por encima de los 6,000 pies“, dijo el NWS en su informe.

Los meteorólogos mencionaron que también se pueden esperar fuertes ráfagas de viento, de 30 a 35 millas por hora, en las zonas desérticas y en las montañas, lo que podría ocasionar la caída de árboles o líneas eléctricas.

Después de que pase este sistema de tormentas, el sur de California puede esperar condiciones secas para el miércoles y jueves, pero se reúnen las condiciones para que ocurra otro fenómeno meteorológico para el viernes, con más lluvias intensas para la región.

