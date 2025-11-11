Tormenta impacta en el sur de California con lluvias y frío

Una tormenta que toma fuerza en el Pacífico llega a mitad de semana con más lluvias a partir de este miércoles en el sur de California.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó que los efectos de la tormenta comenzarán a sentirse este miércoles en los condados de San Luis Obispo y Santa Bárbara, antes de desplazarse a los condados de Ventura y Los Ángeles desde la mañana del jueves.

Looking at the upcoming storm, here's some of the impacts we are anticipating. Based on the current timing, most of the main system moves through Thurs, but there is a lingering chance of showers/thunderstorms that could create issues Friday as well. #socal #carain pic.twitter.com/oBUFR8jCj2 — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) November 11, 2025

De acuerdo con los meteorólogos, se esperan precipitaciones en la mayor parte de la región del sur de California antes del fin de semana.

Se espera que la mayor intensidad de la tormenta se tenga entre la mañana y la noche de este jueves 13 de noviembre, cuando se registre el 90% de la lluvia prevista, de acuerdo con los reportes del NWS.

Según los pronósticos, la tormenta puede descargar entre una y dos pulgadas de lluvia en las zonas costeras y en los valles, y de dos a cuatro pulgadas en las zonas montañosas y en las colinas.

El Meteorológico Nacional incluso indicó que no sorprendería que en algunas zonas pudieran registrar hasta cinco pulgadas de lluvia.

Debido a la cantidad de agua, el NWS dijo que es probable que se emita alguna alerta de inundación para las zonas más vulnerables, como las áreas cercanas a las cicatrices de incendios de vegetación recientes.

Los meteorólogos apuntaron una pequeña posibilidad de que ocurran tormentas eléctricas durante las horas de mayor intensidad del jueves, y que puedan continuar hasta el viernes.

“Cualquier tormenta eléctrica que se forme puede ir acompañada de rayos, ráfagas de viento, así como fuertes aguaceros y granizo pequeño“, dijo el NWS.

Además de las fuertes lluvias, la tormenta también ocasionará un fuerte descenso de temperatura, con una diferencia de unos 20 grados entre los registros máximos de este martes y los que se pronostican para el viernes.

Por la intensidad de la tormenta, se pueden esperar retrasos en los viajes, inundaciones en las carreteras, aumento en el caudal de arroyos y riachuelos, además de la posibilidad de inundaciones repentinas y flujos de lodo y escombros en las zonas quemadas.

En cuanto a posibles nevadas, los niveles se mantienen altos, alrededor de los 8,000 pies, hasta el final de la tormenta, cuando podrían registrarse algunas pulgadas entre los 6,000 y 8,000 pies.

Para el viernes, la intensidad de la lluvia será menor, por lo que podrían ocurrir algunos chubascos en lo que pasa la tormenta por completo, antes de tener condiciones más secas en el transcurso del fin de semana.

