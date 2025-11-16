Las lluvias cesan, pero el peligro persiste en Los Ángeles

Las autoridades levantaron las alertas de evacuación que se emitieron por el fuerte sistema de tormentas que azota desde el viernes las regiones de Los Ángeles y del sur de California.

De acuerdo con los meteorólogos, la mayor parte de la región recibirá entre 3 y 6 pulgadas de lluvia antes de que los dos sistemas se alejen del área en el transcurso de este domingo 16 de noviembre.

A special weather statement has been issued for Los Angeles CA, Glendale CA and Pasadena CA until 4:30 AM PST pic.twitter.com/2VuAYc5zal — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) November 16, 2025

Los especialistas dijeron que las tormentas podrían dejar durante el fin de semana la cantidad de agua pluvial que cae en un mes, con la mayor intensidad este sábado, cuando las precipitaciones provocaron inundaciones y encharcamientos en varias zonas.

A pesar de que los sistemas de tormentas comienzan a abandonar la región, las autoridades dijeron que el sur de California todavía no se encuentra fuera de peligro, porque para este domingo se esperan fuertes lluvias.

Desde la tarde y noche de este sábado, se levantó la mayoría de las órdenes y advertencias de evacuación relacionadas con las tormentas por el riesgo de inundaciones repentinas y flujos de lodo y escombros.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que hasta las 10:00 p.m. del sábado estuvo vigente una alerta por inundación para gran parte del condado de Los Ángeles, ante el peligro de acumulación de agua, cierres de carreteras, cortes en el servicio eléctrico y aludes de lodo.

La zona que estaba bajo alerta de inundaciones repentinas comprendía Burbank, Griffith Park, North Hollywood, Universal City, Pasadena, Hollywood, Van Nuys, el centro de Los Ángeles, Mount Wilson, Alhambra y Beverly Hills.

También estaban bajo alerta las localidades de Encino, Northridge, Santa Clarita, Chatsworth, Woodland Hills, West Covina, Glendora, Altadena, Sunland, Torrance, Compton, Inglewood y las zonas quemadas por el incendio Eaton de enero.

En la región del condado de Los Ángeles también se registraron fuertes tormentas eléctricas alrededor de las 11:15 a.m. de este sábado, a lo largo de una franja que se extendía desde 13 millas al norte de Lake Hughes hasta Lancaster y Littlerock.

Caltrans informó que, como consecuencia de las lluvias de este sábado, ocurrió un desprendimiento de rocas y un alud de escombros en un tramo de Topanga Canyon Boulevard, entre Pacific Coast Highwa y Grand View Drive. La carretera permanece cerrada hasta que se retiren todos los escombros.

Se cerró Topanga Canyon Boulevard por desprendimiento de rocas y flujo de escombros. Crédito: Ethan Swope | AP

Las autoridades reiteraron que las zonas recientemente afectadas por incendios presentan un mayor peligro de inundaciones y flujos de lodo y escombros, lo que motivó la emisión de los avisos y alertas de evacuación.

Una orden de evacuación estaba vigente hasta las 8:00 a.m. de este domingo para propiedades vulnerables seleccionadas dentro de la zona afectada por el incendio Palisades.

El viernes, el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, dijo que la orden afectó a 126 casas que están dentro de la zona que dañó el incendio Palisades.

Además, la ciudad de Los Ángeles emitió el fin de semana una alerta de evacuación, vigente hasta las 11:00 a.m. de este domingo, para los residentes que habitan cerca de las zonas afectadas por los incendios Palisades, Hurst y Sunset.

El condado de Los Ángeles también mantuvo vigente una alerta para los habitantes cercanos a la zona dañada por el incendio Eaton en Altadena.

