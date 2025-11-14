Más de 23 millones bajo alerta de inundaciones en el sur de California

Una tormenta con fuertes lluvias ha llegado al sur de California y amenaza con provocar inundaciones y posibles deslizamientos de tierra en las zonas afectadas por los incendios forestales. Lo peor de la tormenta aún está por llegar.

Se espera que la región reciba lluvias durante varios días, incluyendo el fin de semana y posiblemente la próxima semana. Las lluvias más intensas llegarán durante la noche del viernes hasta la tarde del sábado.

Se han emitido avisos de evacuación para muchas comunidades, y un pequeño número de residentes cerca de las zonas quemadas se encuentran bajo órdenes de evacuación.

Se prevén dos episodios de tormentas que dejarán entre 1 y 3 pulgadas de lluvia el viernes en las zonas que aún sufren los efectos de los incendios forestales de enero, según NBC News.

“Las lluvias torrenciales son la principal preocupación, ya que representan un riesgo para la vida, con probables inundaciones repentinas y aludes de lodo generalizados en las zonas vulnerables afectadas por incendios en los condados de Santa Bárbara, Ventura y Los Ángeles”, indicó el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) en su informe de pronóstico del viernes.

En algunas zonas del condado de Ventura, se estiman precipitaciones de entre 2 y 5 pulgadas en las costas y valles, y de entre 4 y 8 pulgadas en las montañas y las estribaciones.

El área metropolitana de San Diego también presenta un riesgo moderado de inundaciones entre el viernes y el sábado.

An atmospheric river will bring heavy rainfall, likely with dangerous flooding and debris flows, to parts of Southern California today into the weekend.



A debris flow happens when normally dry soil becomes overly saturated, reaching a point where it turns to a liquid state and… pic.twitter.com/o7wQu4HSPM — National Weather Service (@NWS) November 14, 2025

Más de 23 millones de personas viven en zonas de riesgo. Las lluvias comenzaron el viernes por la tarde y ya habían provocado lodo en algunas áreas debido a la falta de vegetación causada por los incendios forestales de enero que devastaron gran parte de Los Ángeles y el condado de San Diego.

Funcionarios del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) informaron que el viernes cayó aproximadamente 1 pulgada de lluvia en una hora y que la autopista 101 presentaba hasta 6 pulgadas de lodo acumulado, lo que provocó que al menos un vehículo quedara atascado.

Se espera que un segundo sistema de tormentas, con fuertes vientos y entre 2 y 8 pulgadas de lluvia, afecte la zona hasta el sábado, a medida que las tormentas se intensifiquen.

Las autoridades del condado de Ventura emitieron una alerta de evacuación desde el jueves hasta el domingo en la zona afectada por el incendio Mountain en enero.

También se encuentran bajo aviso de evacuación los residentes de Camino Cielo, Matilija Canyon y North Fork.

Se esperan las lluvias más intensas desde la noche del viernes hasta el sábado, lo que ha activado una alerta por inundaciones desde las 4 a.m. PST hasta las 10 p.m. del sábado, según Los Angeles Times.

Los aludes de lodo y los campos de escombros podrían afectar las zonas quemadas por los incendios forestales de enero en Eaton, Hurst, Kenneth, Palisades y Sunset, y sus alrededores.

Las lluvias podrían causar daños extensos y posiblemente poner en peligro la vida, pero también se espera que pongan fin a la temporada anual de incendios en el sur de California.

Preparación para la tormenta

La oficina del gobernador Gavin Newsom instó a los residentes del sur de California a registrarse para recibir alertas de emergencia, mantenerse informados sobre las inundaciones y los aludes de lodo, visitar a sus vecinos ancianos y discapacitados, preparar una mochila con artículos esenciales para viajes de último minuto y, en la medida de lo posible, evitar circular por las carreteras.

La oficina del gobernador informó que ha desplegado 400 bomberos, equipos de rescate, socorristas y operadores de emergencias en diversas zonas del sur de California como parte de los preparativos para la tormenta del Pacífico.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, informó que el Departamento de Bomberos de Los Ángeles participa en el despliegue y cuenta con tres equipos de rescate en aguas rápidas, un equipo de búsqueda y rescate urbano y una dotación de 22 personas en camiones de rescate pesado, listos para actuar durante todo el fin de semana.

El gobierno del condado de San Diego y el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California están proporcionando sacos de arena gratuitos para la defensa contra inundaciones a los residentes de las zonas no incorporadas.

