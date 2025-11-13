Alerta de evacuación por intensas lluvias en Los Ángeles

Las autoridades emitieron alertas de evacuación ante el potencial que tiene una tormenta que puede causar daños significativos desde la noche de este jueves en zonas afectadas por los incendios de enero en la zona metropolitana de Los Ángeles.

Los residentes que viven cerca de las cicatrices de los incendios Palisades y Franklin deben estar preparados ante la tormenta, que se espera para la última hora de la noche y con las lluvias más intensas para este viernes, por los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Good afternoon, this is our lasted rain forecast. We have good confidence in Thur/Thur night w a front passage, but low confidence Fri-Sun. This is because a closed low brings rain chcs Fri-Sun & models struggle greatly with this pattern. Stay tuned, as things may change. #carain pic.twitter.com/GVyFeWVQkW — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) November 12, 2025

De acuerdo con los meteorólogos, el río atmosférico que llega al sur de California tiene el potencial de provocar varios días de lluvia, lo que puede ocasionar deslizamientos de tierra, flujos de lodo y escombros.

Los equipos de emergencia están tomando las debidas precauciones en áreas que sufren inundaciones durante intensas precipitaciones para actuar ante cualquier incidente derivado de la peligrosa tormenta.

Si las condiciones meteorológicas cambian, las alertas de evacuación pueden elevarse a órdenes de evacuación por la amenaza de deslizamientos de tierra o inundaciones repentinas.

Se toman medidas de precaución

Las autoridades del condado de Los Ángeles emitieron avisos de evacuación para los residentes cercanos a las zonas afectadas por los incendios Palisades y Franklin, como Altadena y Malibu, vigentes desde las 6:00 p.m. de este jueves hasta las 11:00 a.m. del domingo.

“Hoy recibimos una alerta, lo cual es bueno, ya que están avisando con anticipación a todos los residentes y a la comunidad. El lodo es el mayor problema. Es entonces cuando se desprenden las rocas grandes”, dijo a la cadena KTLA Kyle Russell, residente de Malibu.

Se informó que Caltrans cerrará desde las 10:00 p.m. de este jueves un tramo de 3.6 millas de Topanga Canyon Boulevard, entre Pacific Coast Highway y Grand View Drive, que permanecerá sin circulación hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

Además, se instalaron aproximadamente 13,000 pies de barrera de hormigón para reforzar las laderas en Pacific Palisades y Malibu, informaron las autoridades.

Se prolongan lluvias durante el fin de semana

El sistema de tormentas, acompañado de un río atmosférico, afectará el sur de California desde la noche de este jueves y se pronostica que se prolongue al menos hasta el lunes.

Las lluvias comienzan este jueves y se intensificarán durante la mañana del viernes, descargando entre dos y cuatro pulgadas en zonas montañosas, según los meteorólogos.

El río atmosférico provocará precipitaciones continuas durante 6 a 12 horas, con una variación de intensidad de leve a intensa en diferentes momentos.

Para las zonas de Los Ángeles y Santa Clarita, los acumulados proyectados son de aproximadamente dos pulgadas, con variaciones de hasta cuatro pulgadas en las zonas montañosas de San Bernardino y Riverside.

La zona metropolitana de Los Ángeles también puede esperar otra ronda de fuertes precipitaciones para este sábado.

Fuertes vientos y bajas temperaturas

Junto con las lluvias, el río atmosférico también ocasionará fuertes ráfagas de viento, con velocidades superiores a 50 millas por hora, con el peligro de caída de ramas de árboles o el arrastre de objetos sueltos.

Las temperaturas tendrán un fuerte descenso, de hasta 30 grados, en comparación con el anterior fin de semana, cuando se tuvieron registros superiores a los 90 °F.

Para este viernes, se pronostican temperaturas de 66 °F en el área de Los Ángeles, y durante el fin de semana los termómetros pueden alcanzar los 60 °F como máxima y una mínima de alrededor de 50 °F durante la mañana.

Se espera que las condiciones del clima mejoren en el sur de California a partir del martes de la próxima semana.

¿Qué es un río atmosférico?

Un río atmosférico es una zona angosta y alargada de vapor de agua que se desplaza rápidamente en la atmósfera desde latitudes tropicales; en el caso del sur de California suele provenir de Hawaii.

Cuando el vapor de agua interactúa con un frente frío, se condensa y produce lluvias en las áreas bajas y nieve en las zonas elevadas, como la Sierra Nevada.

Los ríos atmosféricos son responsables de una parte significativa de las lluvias anuales que se descargan en California.

