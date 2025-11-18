Impacto de las fuertes lluvias: deslizamientos de tierra y cierres de carreteras en el sur de California

Las intensas lluvias causaron este lunes severas afectaciones, como cierre de carreteras por deslizamientos de tierra y caída de enormes árboles por el paso de una intensa tormenta en el sur de California.

En el condado de Los Ángeles ocurrió un repentino cambio en las condiciones climáticas por la entrada del sistema de tormentas más frío, que trajo precipitaciones más intensas de lo que se tenía previsto, con tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y peligro de inundaciones repentinas.

Dense fog with very low visibilities is affecting the 101 Freeway from Agoura Hills through most of the San Fernando Valley. Be prepared for sudden slowdowns. Allow for extra time on the morning commute. #cawx pic.twitter.com/v7giazI5pY — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) November 18, 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó que las lluvias continuarían hasta este martes, de aproximadamente tres pulgadas en la Sierra de Santa Ynez.

Las autoridades dijeron que chubascos moderados podrían provocar inundaciones en carreteras, así como crecidas de arroyos, desprendimiento de rocas y flujos de lodo y escombros, especialmente en zonas afectadas por incendios recientes.

El NWS instó a los residentes a seguir las instrucciones de las autoridades locales, evitar las carreteras de los cañones durante los periodos de lluvias intensas y consultar el estado de los caminos antes de salir de casa.

Cierre de autopista por deslizamiento de tierra

La Patrulla de Caminos de California (CHP) cerró la autopista Angeles Crest, en La Cañada Flintridge, como consecuencia de un deslizamiento de tierra.

Se informó que ambos sentidos de la autopista iban a permanecer cerrados mientras los equipos de trabajadores llevan a cabo las labores de limpieza de escombros, además de recuperar un vehículo que quedó atrapado en un alud de lodo.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) informó que ningún residente resultó herido en relación con el deslizamiento de tierra.

Se esperaba que las autoridades levantaran el cierre de la autopista en el transcurso de la mañana de este martes.

Suspenden operación de rescate en Los Ángeles

Equipos de rescate en aguas rápidas del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) suspendieron un operativo de búsqueda después de recibir informes de que una persona fue vista flotando en aguas del río Los Ángeles la noche de este lunes en el área de Northridge.

El LAFD informó que las llamadas sobre el avistamiento en la cuadra 19200 de West Nordhoff Street se recibieron poco antes de las 5:00 p.m.

Se observó en el lugar a los helicópteros de búsqueda y rescate del LAFD que iluminaba la rápida corriente de agua del río, mientras que bomberos en tierra buscaban cualquier señal de la persona desde los puentes de la zona.

Después de varias horas, los socorristas no habían localizado a ninguna persona en el río, según informó a la cadena KTLA la portavoz del LAFD, Margaret Stewart, por lo que se suspendió la búsqueda.

Caída de árbol afecta apartamentos en Ventura

Las autoridades desalojaron a 18 personas después de que un gran árbol cayera sobre dos complejos de apartamentos en la localidad de Thousand Oaks, en el condado de Ventura.

Debido a las fuertes lluvias por las tormentas de los recientes días en la región, el terreno se debilitó, lo que provocó la caída de algunos árboles en la zona.

Un incidente ocurrió aproximadamente a las 11:00 a.m., cuando un enorme árbol se desplomó sobre dos complejos de apartamentos en el área de Shady Oaks Drive y West Hillcrest Drive.

El Departamento de Bomberos del Condado de Ventura dijo que el árbol cayó sobre ocho apartamentos en total, uno de los cuales quedó marcado con una etiqueta amarilla y otro con una tarjeta roja.

Cuando el árbol se desplomó, dos de los apartamentos se encontraban ocupados, pero ninguna persona sufrió lesiones en el incidente.

“Un árbol enorme cayó sobre este apartamento. Destrozó el techo y, desde entonces, está reparado con cinta adhesiva“, expresó Daymon Smith, residente de la zona.

El vecino mencionó que su apartamento no se vio afectado por la caída de árbol, pero se quedó sin servicio eléctrico durante varias horas como consecuencia del incidente.

Los servicios de emergencia dejaron en claro que no existía ningún peligro inminente de derrumbe de ninguno de los dos edificios de apartamentos.

Las empresas administradoras de los apartamentos estaban colaborando a la reubicación de las 18 personas afectadas y se desconoce cuándo podrán regresar a ocupar sus viviendas.

Las tormentas del fin de semana causaron la muerte de siete personas en California.

