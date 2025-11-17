Encuentran cuerpo de niña arrastrada por oleaje en California

Las autoridades confirmaron que se recuperó el cuerpo de una niña de 7 años que había sido arrastrada por una gran ola este viernes en el condado de Monterey, en el norte de California.

La tarde de este domingo, un buzo localizó el cuerpo de la pequeña a unas 100 yardas de la costa, aproximadamente a media milla al norte de Garrapata State Beach, donde la niña y su padre, quien también falleció, fueron arrastrados por la corriente hacia el mar.

El buzo llevó el cuerpo de la niña hasta la orilla y de inmediato notificó del hallazgo al personal de Parques Estatales de California.

Se informó que el equipo de Búsqueda y Rescate del Sheriff del Condado de Monterey también colaboró en la recuperación del cuerpo de la niña, que inicialmente se había informado que tenía 5 años.

Alrededor de las 12:45 p.m. del viernes, una ola de entre 15 y 20 pies de altura arrastró a la niña, mientras que su padre, identificado como Yuji Hu, de Calgary, Canadá, se metió al mar para intentar rescatar a su hija, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Monterey.

Las autoridades dijeron que la madre también se metió al agua para intentar alcanzar a la niña y al padre, pero también fue arrastrada por la corriente.

La mujer consiguió regresar a la orilla, donde se reunió con su segundo hijo, de 2 años, quien se quedó esperando y que resultó ileso. La madre fue hospitalizada en condición estable para tratarla de una hipotermia leve.

Más tarde, el padre fue rescatado del mar por un bañista y un oficial de Parques Estatales de California le practicó reanimación cardiopulmonar antes de ser trasladado a un hospital, donde se determinó que había fallecido.

Los equipos locales de búsqueda y rescate, con la ayuda de agencias estatales y de la Guardia Costera de Estados Unidos, iniciaron una intensa búsqueda de rescate, que después cambió a un operativo de recuperación, que concluyó la tarde de este domingo.

Se eleva a 7 el número de víctimas por tormentas

Tras confirmarse el fallecimiento de la niña de 7 años y de su padre en el condado de Monterey, se elevó a siete el número de víctimas por las intensas tormentas que azotaron California este fin de semana.

Con la llegada del peligroso río atmosférico, las autoridades emitieron advertencias y órdenes de evacuación en ciertas zonas, particularmente cerca de las cicatrices de incendios forestales recientes.

“Debido a las abundantes lluvias de los últimos dos días, no se necesitará tanta lluvia para provocar inundaciones o deslizamientos de rocas adicionales“, dijo este domingo el Servicio Meteorológico Nacional.

En el condado de Sutter, al norte de Sacramento, un hombre de 71 años falleció el viernes después de que su automóvil fue arrastrado por la corriente en un puente inundado, según informó la Patrulla de Caminos de California.

Sin embargo, en esta ocasión la tragedia estuvo relacionada con el peligro de las corrientes marinas, que ocasionó el mayor número de decesos.

Además del fallecimiento del padre e hija en el condado de Monterey, cuatro personas, presuntamente migrantes, murieron tras el naufragio de una embarcación de madera frente a las costas de San Diego.

Al parecer, el bote que se cree transportaba migrantes desde México hacia Estados Unidos, volcó en medio de alto oleaje por la tormenta, dejando al menos cuatro personas muertas y cuatro más hospitalizadas, informó este sábado la Guardia Costera de Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó la llegada de una nueva tormenta, cuyos primeros efectos se sintieron desde la noche del domingo y madrugada del lunes, que podría descargar más precipitaciones al menos hasta el martes.

