El zar fronterizo se suma a las críticas en contra de la Iglesia Católica

Tom Homan reconoció estar en desacuerdo que la Iglesia Católica se inmiscuya en la política migratoria implementada por el presidente Donald Trump.

“Amo la Iglesia Católica. Simplemente desearía que se dedicaran a solucionar los problemas de la Iglesia —lo sé porque soy miembro— en lugar de centrarse en la política”, señaló durante un acercamiento informal con los representantes de la prensa a su salida de la Casa Blanca.

El zar fronterizo además mencionó que los líderes católicos desconocen los problemas generados por la inmigración desordenada y los invitó a reunirse con él para explicarles el tema a detalle.

“Ojalá se sentaran conmigo y escucharan mis experiencias de los últimos 40 años, y tal vez así comprenderían por qué una frontera segura salva vidas, por qué una frontera segura es lo más humano que este país puede hacer. Ojalá se mantuvieran al margen de la inmigración porque no saben de lo que hablan”, enfatizó.

Tom Homan encabeza el esfuerzo de la actual administración federal por mantener sellada la frontera estadounidense. (Crédito: Andres Leighton / AP)

Los comentarios del experimentado exagente de policía surgen tres días después de que el presidente Donald Trump arremetiera en contra del Papá León XIV al considerarlo defensor de Irán.

“No soy seguidor del papa León XIV. Es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior. No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”, escribió en redes sociales.

De hecho, hasta el vicepresidente James David Vance también le sugirió al Vaticano no inmiscuirse en asuntos políticos, sobre todo en los manejados por el republicano de 79 años.

“Creo que en algunos casos lo mejor sería que el Vaticano se limitara a cuestiones de moralidad, a lo que ocurre en la Iglesia Católica, y dejara que el presidente de Estados Unidos se dedicara a dictar la política pública estadounidense”, manifestó durante una entrevista concedida a la Cadena de televisión Fox News.

Lo controversial del asunto es que algunos analistas políticos advierten que la tensión generada entre Washington y el Vaticano podría repercutir en los resultados de las elecciones intermedias, donde los católicos podrían ejercer un voto de castigo en contra de los republicanos llevándolos a perder el control del Congreso.

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