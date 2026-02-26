Tom Homan responde al Papa y compara los muros del Vaticano con la frontera de EE.UU.

El zar fronterizo de la administración de Donald Trump, Tom Homan, respondió con dureza a las críticas del Papa León XIV sobre las políticas migratorias de Estados Unidos, especialmente el programa de deportaciones masivas. Durante un encuentro con la prensa, Homan defendió las medidas del gobierno y comparó los muros que rodean el Vaticano con las barreras fronterizas estadounidenses.

Las declaraciones surgieron luego de que el pontífice cuestionara públicamente las deportaciones de miles de inmigrantes, al señalar que una conciencia moral bien formada no puede aceptar políticas que vinculen el estatus migratorio con la criminalidad. Sus comentarios fueron interpretados como una crítica directa a la estrategia migratoria impulsada por Trump.

En respuesta, Homan afirmó que el Vaticano también es un Estado protegido por muros y estrictas medidas de seguridad. Señaló que si alguien intentara entrar al territorio vaticano, enfrentaría consecuencias más severas que en Estados Unidos. Además, sostuvo que el Papa debería centrarse en los asuntos internos de la Iglesia católica, argumentando que esa institución también enfrenta problemas propios.

Debate por deportaciones y postura del Vaticano

El funcionario insistió en que las políticas migratorias del gobierno han contribuido a salvar vidas al reducir los cruces irregulares y combatir a las redes de tráfico de personas. Incluso expresó que le gustaría reunirse con el pontífice para explicarle lo que considera la realidad en la frontera y las razones detrás de las medidas adoptadas por la administración Trump.

Las declaraciones de Tom Homan no son más que un reflejo de la tensión que se ha generado entre el líder religioso y el político estadounidense ante las fuertes medidas que ha tomado Estados Unidos sobre la inmigración.

