Homan anuncia el fin de la operación migratoria en Minnesota

El “zar de la frontera” del gobierno de Estados Unidos, Tom Homan, anunció que la operación federal de inmigración conocida como Operation Metro Surge en Minnesota “ha concluido”, tras meses de protestas, arrestos masivos y dos tiroteos fatales de ciudadanos estadounidenses.

Homan, designado por el presidente Donald Trump para liderar el despliegue en las ciudades de Minneapolis y St. Paul, señaló en una conferencia de prensa que él propuso la conclusión de la operación y que su jefe estuvo de acuerdo con la decisión: “Le he propuesto, y el presidente ha estado de acuerdo… ya ha habido una significativa retirada [de agentes], y esta continuará”.

La operación que se lanzó en diciembre del año pasado como parte de los esfuerzos migratorios de la administración Trump desplegó a miles de agentes en el estado.

“Estamos orgullosos de haber eliminado de este estado los objetivos criminales que suponían una amenaza para la seguridad pública”, señaló.

Desde el inicio de la ofensiva migratoria, cerca de 4.000 personas han sido arrestadas en Minnesota, entre inmigrantes, personas con permiso de residencia, ciudadanos estadounidenses y menores de edad. Además, se suman los asesinatos de Reneé Good y Alex Pretti.

Sigue leyendo:

● Protestas contra ICE crecen en tiendas Target de Minnesota

● Informe vincula jet de donante de Trump con deportaciones de ICE

● ICE amplía vigilancia y no solo sobre inmigrantes