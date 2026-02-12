‘A partir de ahora, soy una cliente menos de Target’

La preferencia y lealtad de clientes hispanos por las tiendas Target podría disminuir o desaparecer si la cadena no deja de colaborar con la administración Trump y continúa permitiendo que, desde sus estacionamientos y en el interior de sus tiendas, se efectúen redadas de inmigración.

“Aunque la tienda está a la vuelta de la esquina de mi casa, no compraré nada en Target, hasta que no dejen de apoyar a ICE”, dijo María Valdivia, quien visitó ayer la tienda Target de Hollywood, en cuyo interior se desarrolló una protesta pacífica por parte de lideres de sindicatos y miembros de comunidades religiosas de Los Ángeles.

A las manifestaciones públicas que se efectuaron previamente en enero contra Target en las ciudades de Brea, Santa Barbara, Long Beach, Burbank, Mid City y el centro de Los Ángeles, se sumaron ayer protestas en el 7021 del bulevar Hollywood y en el supermercado Target de la Universidad del Sur de California (USC).

Sin embargo, las protestas se extendieron a nivel nacional, desde Nueva York a Boston, y desde Oakland, California a Phoenix, Arizona, Nueva Orleans y Boston, Massachusetts, según Felipe Caceres, organizador del SEIU Local 721.

Las acciones lideradas por miembros de la Alianza de Californianos para el Empoderamiento Comunitario (ACCE); Clero y Laicos Unidos por la Justicia Económica (CLUE) del sindicato SEIU 721 y otros grupos, formaron parte de “un día nacional de acción para decirle a la corporación Target con sede en Minneapolis: “Esperen más, háganlo mejor, ¡FUERA ICE!”.

“La decimos a Target que tiene que tomar una decisión de proteger al pueblo o proteger a la administración [Trump]”, dijo la reverenda Jennifer Gutiérrez, de la iglesia Metodista Unida y miembro de CLUE.

La demostración en USC y en Hollywood repitió la presión que Target está experimentando por no oponerse a las continuas y agresivas redadas migratorias dentro y alrededor de sus instalaciones, como ocurrió en West St. Paul, Minnesota, el 19 de enero.

El descontento de la gente ha crecido, incluso, al interior de la empresa, por parte del personal.

A la represión y violencia desatada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (CBP) se sumó una carta firmada por 300 trabajadores, quienes instaron a los ejecutivos de Target para que alcen la voz y limiten el acceso a las tiendas y estacionamientos.

En la misiva, vista y publicada por Business Insider, los empleados dijeron que: “La continua inacción de Target ante la administración actual nos pone a todos en riesgo de sufrir más daños en nuestros lugares de trabajo y representa una falta de moralidad a la hora de proteger a nuestra comunidad”. La carta fue enviada al exdirector ejecutivo Brian Cornell y al nuevo director ejecutivo entrante Michael Fiddelke.

Durante los operativos migratorios, al menos dos empleados de Target que eran ciudadanos estadounidenses fueron detenidos, y un ciudadano estadounidense de 17 años fue arrestado mientras trabajaba en un Target de Richfield, Minnesota. El operativo fue liderado por despedido comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino.

Un día después del envío de la carta, el 23 de enero, agentes federales dispararon y mataron a otro residente de Minneapolis, Alex Pretti, lo que agravó aún más las tensiones entre los manifestantes y la administración Trump. Antes ya habían asesinado a Nicole Renee Good, el 7 de enero.

“Como empresa, Target debería tomar una posición clara en apoyo a la comunidad migrante”, declaró el pastor Francisco García, de la Iglesia Episcopal, en el: Ministerio Resistencia Sagrada”.

García advirtió que, si Target no actúa y deja de colaborar con ICE, las acciones escalarán y se convocaría a boicots a nivel nacional, similares a los que acontecieron tras el asesinato en mayo de 2020 de George Floyd, en Minneapolis. El llamado de boicot fue hecho por el liderazgo del movimiento Black Lives Matter (BLM).

“Seguiremos el liderazgo de la comunidad de Minnesota, y tomaremos acciones en todo el país cuando se haga la llamada”, expresó el pastor García.

Reunidos en la acera de entrada a la tienda Target, decenas de religiosos de distintas denominaciones cristianas y judíos oraron y cantaron: “Venceremos. Algún día. En el fondo de mi corazón, creo que algún día venceremos. No compraremos con miedo. Caminaremos de la mano. Viviremos en paz. No tenemos miedo. La verdad nos hará libres”.

Con pancartas en mano donde se leía: “Soy una persona de fe que pide: ICE FUERA ¡AHORA!”, los manifestantes ingresaron a la tienda de Target y marcharon por los pasillos de ropa, joyería y misceláneas, apoyados en sus cantos por el estruendo de un megáfono que captó la atención de los clientes.

Hasta el cierre de esta edición, la empresa Target no había respondido a las preguntas de La Opinión sobre si pondría fin a su colaboración con ICE, cómo evalúa el llamado de algunos consumidores hispanos a dejar de comprar en sus tiendas, ni si —como ya se oficializó en la ciudad de Los Ángeles— prohibirá que sus estacionamientos y establecimientos sean utilizados para apoyar operativos de ICE o de la Patrulla Fronteriza (CBP).

Por su parte, el rabino Aryeh Cohen, un erudito estadounidense que se desempeña como profesor de Literatura Rabínica en la Universidad Judía Americana preguntó: “¿Hasta cuándo las corporaciones serán las siervas del autoritarismo? ¿Hasta cuándo Target permitirá que ICE entre en sus instalaciones para secuestrar a sus empleados? ¿Hasta cuándo Target ignorará lo que ocurre en su propio patio trasero? ¿Hasta cuándo continuarán los secuestros? ¿Hasta cuándo continuarán los asesinatos? ¿Hasta cuándo continuará el terror en las comunidades? ¿Hasta cuándo nos reuniremos con nuestras familias y vecinos? ¿Hasta cuándo?”

“A partir de ahora, soy una cliente menos de Target”, precisó Amber Stites, empleada de un restaurante en Hollywood. “Buscaré otras tiendas donde sí respeten a los seres humanos?”.

La carta para los ejecutivos de Target

Tras la protesta en el interior de la tienda Target de Hollywood, el pastor Francisco García entrego personalmente una misiva dirigida al director ejecutivo, Michael Fiddelke y a la vicepresidenta ejecutiva, Adrienne Constanzo.

Les escribimos como líderes religiosos y miembros de la comunidad del sur de California, unidos a otros en todo Estados Unidos que aman profundamente a nuestro país. Vivimos en diferentes lugares y provenimos de diferentes orígenes. Si bien no todos nos parecemos, nos une la creencia de que todas las personas tienen valor, valía y dignidad, independientemente de dónde vivan, de dónde provengan o su apariencia.

Hemos presenciado de primera mano el impacto de las redadas de ICE durante muchos meses y hemos estado presentes en el terreno para responder, motivados por profundos compromisos de fe en diversas tradiciones religiosas para amar a nuestro prójimo y apoyar a los más vulnerables de nuestra sociedad.

Hace poco más de un año, Target finalizó su programa DEI, que ayudaba a fortalecer comunidades locales mediante un enfoque en la diversidad de proveedores y otras iniciativas, compromisos que Target había asumido tras el asesinato de George Floyd y las consiguientes protestas locales y nacionales.

Este retroceso en los compromisos de justicia racial y económica condujo a un boicot nacional liderado por pastores negros y congregaciones de color durante la Cuaresma cristiana.

En las últimas semanas, el estado de Minnesota ha sido un campo de batalla por las draconianas políticas de inmigración de la administración Trump y los ataques contra la gente común que intenta cuidar de sus vecinos inmigrantes afectados.

El 23 de enero, más de 75,000 minesotanos marcharon por las calles de Minneapolis, indignados por el ataque a sus comunidades, el asesinato de Renee Good, el secuestro de Liam Ramos, de cinco años, y la muerte de Víctor Manuel Díaz bajo custodia de ICE.

Al día siguiente, el enfermero de Asuntos de Veteranos, Alex Pretti, fue ejecutado mientras intentaba proteger a una mujer de la agresión de un agente de ICE.

Decimos sus nombres y honramos su memoria. Y sabemos que estos horribles incidentes no son aberraciones.

Durante semanas, ICE y otras agencias federales del orden público han aterrorizado a comunidades inmigrantes, guarderías, propietarios de pequeños negocios, líderes religiosos musulmanes y niños y padres que intentan ir a la escuela.

Nada traerá de vuelta a George, Renee, Víctor o Alex, pero ahora es el momento de asumir la responsabilidad. Y es un momento que requiere que todos nos levantemos y actuemos.

Target es una corporación local de Minnesota con tiendas repartidas por todo el país. El logotipo de Target adorna los estadios de los equipos que animan los minesotanos y su logotipo se extiende por ciudades y comunidades de todo el país.

Minnesota, y tantas ciudades y comunidades, están bajo ataque en este momento. Es evidente que la administración Trump no está escuchando el clamor de nuestras comunidades, sino que perpetúa la injusticia racial y económica. Por lo tanto, les instamos, con el poder que tienen, a:

● Restablecer plenamente y renovar su compromiso con los principios de DEI, comenzando por el cumplimiento de la promesa de Target de donar 2 mil millones de dólares a la comunidad de pequeñas empresas afroamericanas;

● Exigir públicamente el fin inmediato de la oleada de agentes de ICE en Minnesota y el cese de todas sus operaciones en todo el país;

● Afirmar que las tiendas Target son lugares de trabajo protegidos por la Cuarta Enmienda, colocando carteles que niegan la entrada a agentes de inmigración sin órdenes judiciales firmadas y capacitando al personal sobre cómo responder si los agentes de inmigración ingresan ilegalmente.

● Exigir públicamente al Congreso que deje de financiar a ICE.

● Exigir que cualquier agente federal que mate a un civil rinda cuentas legalmente.

Dos días después del histórico Día de la Verdad y la Libertad en Minnesota, Target se unió a una declaración de la Cámara de Comercio de Minnesota junto con 60 importantes corporaciones del estado.

Esa declaración exigía “cooperación” entre el gobierno estatal y el federal, una petición increíblemente alarmante dado que la fiscal general Pam Bondi ha aclarado qué implicaría esa “cooperación”: otorgar al Departamento de Justicia acceso a los padrones electorales de Minnesota y otras herramientas de extralimitación federal con el pretexto de “poner fin al caos” que crearon violentamente. Esta declaración no es suficiente.

El actual aumento de personal de ICE amenaza directamente la vida de nuestros compatriotas. Las familias tienen miedo de salir de sus casas para ir al supermercado o llevar a sus hijos a la escuela. Los trabajadores, independientemente de su estatus migratorio, están perdiendo turnos porque no saben si los agarrarán estando fuera de Target para entregar un pedido desde el auto, esperando en la parada del autobús o simplemente en la calle por su apariencia. Las guarderías están cerrando porque reciben amenazas y acoso.

Sabemos lo que es la injusticia en California y lo importante que es actuar ahora mismo en todo el país. Les escribimos hoy para instarlos a reconocer lo que está sucediendo y a liderar no solo con palabras, sino con acciones. Target es la empresa líder en Minnesota. Donde Target va, otros la siguen. Usen el poder que tienen para defender a la gente de Minnesota y a nuestra nación”.