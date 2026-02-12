Protestas contra ICE crecen en tiendas Target de Minnesota

Las tiendas Target en Minnesota se han convertido en escenario de protestas constantes contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Frases como “ICE, fuera de aquí” y “Boicot a Target” resuenan tanto dentro como fuera de las sucursales, en medio de un clima de tensión por los operativos migratorios y las deportaciones aceleradas en Estados Unidos.

De acuerdo con reportes de CBS, la coalición ICE Out Now Minnesota ha organizado manifestaciones en las llamadas Ciudades Gemelas. Entre sus demandas a la empresa están ejercer sus derechos bajo la Cuarta Enmienda, colocar carteles que nieguen el acceso a ICE sin órdenes judiciales firmadas, capacitar al personal para manejar encuentros con agentes migratorios y exigir rendición de cuentas ante posibles abusos.

Los activistas también piden que Target se pronuncie públicamente sobre las políticas de inmigración y que presione a las autoridades federales en temas de financiamiento y supervisión de ICE.

Videos virales y descontento comunitario

El aumento de las protestas se intensificó tras la difusión de un video en el que agentes derriban a dos empleados de Target y los suben a una camioneta. Posteriormente, se confirmó que ambos eran ciudadanos estadounidenses y fueron liberados.

Una fuente citada por CBS aseguró que Target no tiene acuerdos de cooperación con ICE ni con otras agencias migratorias. Sin embargo, la polémica ha impactado la percepción pública de la marca. Incluso se menciona que la presión y el contexto llevaron a la renuncia del CEO en agosto de 2025.

Impacto económico y protestas simbólicas

El conflicto también ha tenido un efecto económico. Target reconoció que sus ventas cayeron más de lo esperado en los primeros trimestres de 2025 y sus acciones han bajado 17% en el último año. En marzo se conocerá el balance anual completo.

Mientras tanto, continúan las acciones simbólicas, como el “ayuno Target” de 40 días promovido por el pastor Jamal Bryant. En Minnesota, decenas de personas cantan dentro de las tiendas y algunos manifestantes acuden vestidos de ranas, buscando llamar la atención de manera pacífica pero visible.

Los organizadores aseguran que mantendrán la presión hasta ver cambios claros en la postura de la empresa hacia las comunidades inmigrantes.

Sigue leyendo:

● ‘A partir de ahora, soy una cliente menos de Target’

●ICE amplía vigilancia y no solo sobre inmigrantes

●“Nos amenazan con ICE para no pagarnos”