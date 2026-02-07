Informe vincula jet de donante de Trump con deportaciones de ICE

Un jet privado vinculado al empresario inmobiliario Gil Dezer, donante y allegado a Donald Trump, habría sido utilizado en vuelos de deportación coordinados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según una investigación publicada por The Guardian.

El reporte señala que la aeronave, un lujoso Gulfstream al que Dezer llama “mi pequeño cohete”, trasladó en al menos dos ocasiones a inmigrantes desde Arizona hacia Tel Aviv entre finales de enero y principios de febrero. Estos movimientos formarían parte de operativos de deportación considerados políticamente sensibles por involucrar a migrantes palestinos bajo custodia de ICE.

La conexión salió a la luz tras la publicación de una fotografía en el diario israelí Haaretz, donde se aprecia a una persona deportada descendiendo de un avión con el logotipo de Dezer Development, firma inmobiliaria fundada por Michael Dezer y actualmente dirigida por su hijo Gil.

De acuerdo con la investigación, los vuelos no habrían sido contratados directamente al empresario. El jet fue fletado por ICE mediante Journey Aviation, una compañía con sede en Florida que suele operar vuelos chárter para agencias gubernamentales de Estados Unidos.

Dezer desconocía la finalidad de los vuelos

La organización Human Rights First, que monitorea operaciones de expulsión, indicó al medio británico que la misma aeronave estuvo involucrada en al menos cuatro vuelos de deportación hacia Kenia, Liberia, Guinea y Esuatini desde octubre de 2025, previos a los traslados a Israel.

Consultado por The Guardian, Dezer aseguró que desconocía la finalidad de los vuelos y que solo recibe notificación sobre fechas y logística de uso de su aeronave.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló a The Independent que ICE no contrata directamente a propietarios de aviones privados ni investiga quién es dueño de las aeronaves utilizadas por sus proveedores. Según la agencia, los traslados se gestionan a través de compañías autorizadas.

Desde el Departamento de Estado, un portavoz defendió la política migratoria vigente y subrayó que la administración Trump mantiene como prioridad la deportación acelerada de inmigrantes indocumentados, especialmente aquellos con antecedentes penales.

