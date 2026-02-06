window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Tribunal de apelaciones avala detenciones masivas de inmigrantes sin opción de libertad

La decisión mayoritaria fue redactada por la jueza Edith Jones; este fallo solo aplica a inmigrantes en Texas, Luisiana y Misisipi

Muchos inmigrantes que cumplen las leyes y no tienen estatus legal, ahora tendrán el temor a ser detenidos. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Por  La Opinión

Un tribunal federal de apelaciones respaldó este viernes la política de la administración Trump que permite la detención de inmigrantes sin derecho a libertad bajo fianza. La decisión alcanza a personas que han vivido en Estados Unidos durante décadas e incluso a quienes no cuentan con antecedentes penales, quienes podrán permanecer detenidos mientras avanzan sus procesos migratorios.

Noticia en desarrollo…

