Tribunal de apelaciones avala detenciones masivas de inmigrantes sin opción de libertad
La decisión mayoritaria fue redactada por la jueza Edith Jones; este fallo solo aplica a inmigrantes en Texas, Luisiana y Misisipi
Un tribunal federal de apelaciones respaldó este viernes la política de la administración Trump que permite la detención de inmigrantes sin derecho a libertad bajo fianza. La decisión alcanza a personas que han vivido en Estados Unidos durante décadas e incluso a quienes no cuentan con antecedentes penales, quienes podrán permanecer detenidos mientras avanzan sus procesos migratorios.
Noticia en desarrollo…
