Tribunal de apelaciones avala detenciones masivas de inmigrantes sin opción de libertad

Un tribunal federal de apelaciones respaldó este viernes la política de la administración Trump que permite la detención de inmigrantes sin derecho a libertad bajo fianza. La decisión alcanza a personas que han vivido en Estados Unidos durante décadas e incluso a quienes no cuentan con antecedentes penales, quienes podrán permanecer detenidos mientras avanzan sus procesos migratorios.

Noticia en desarrollo…

