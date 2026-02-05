Jueza prohíbe al IRS compartir datos de inmigrantes con ICE y DHS

La administración Trump enfrentó un nuevo obstáculo en los tribunales en su intento por usar información de contribuyentes para apoyar la aplicación de leyes migratorias. Una jueza federal ordenó al Servicio de Impuestos Internos (IRS) detener el intercambio de direcciones residenciales de contribuyentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al considerar que esta práctica podría afectar la privacidad de las personas.



La decisión representa otro revés legal para el acuerdo de cooperación entre agencias federales que buscaba facilitar el acceso de ICE a datos fiscales con fines de localización de inmigrantes.

Preocupación por la privacidad de los contribuyentes

La jueza federal de distrito Indira Talwani determinó que compartir direcciones residenciales puede entrar en conflicto con las leyes de confidencialidad tributaria. Por ello, ordenó suspender el intercambio de datos mientras el caso se analiza a fondo en tribunales.



Político informó que la magistrada prohibió a ICE utilizar cualquier información que ya haya recibido del IRS bajo este acuerdo. En su resolución, también advirtió sobre el “efecto paralizante” que este tipo de medidas podría generar en comunidades inmigrantes, especialmente en lo relacionado con la presentación de declaraciones de impuestos.



Talwani subrayó que muchas comunidades inmigrantes comparten apellidos y, en ocasiones, viviendas o complejos de apartamentos, lo que eleva el riesgo de errores de identificación.

Riesgo de errores y detenciones equivocadas

Como ejemplo de sus preocupaciones, la jueza mencionó el caso de un ciudadano estadounidense naturalizado en Minnesota que fue detenido por agentes de ICE al ser confundido con otra persona. El incidente, según señaló, refleja los riesgos de usar datos personales sin suficiente verificación.



Este no es el primer fallo en contra del acuerdo, meses antes, otra jueza federal, Colleen Kollar-Kotelly, ya había bloqueado temporalmente el intercambio de información, al considerar que violaba la ley de confidencialidad del contribuyente. Su orden permite compartir datos solo en investigaciones criminales no relacionadas con impuestos.

Un debate que sigue en tribunales

El impulso de ICE para acceder a datos fiscales surgió poco después del inicio del segundo mandato de Trump y generó inquietud dentro del propio IRS por posibles violaciones legales, sin embargo, autoridades del Tesoro y del Departamento de Seguridad Nacional firmaron un acuerdo formal de intercambio de información.



Como parte de ese proceso, el IRS entregó direcciones de aproximadamente 47,000 contribuyentes a ICE en agosto del 2025, no obstante, la agencia migratoria sostiene que esos datos no se han usado para realizar deportaciones.



Con dos fallos judiciales en contra y apelaciones en curso, el uso de información fiscal en temas migratorios sigue siendo un asunto abierto en los tribunales.

