Congresista Khanna propone desmantelar al ICE

El congresista demócrata del Silicon Valley, Ro Khanna presentó un plan de 10 puntos que pretende echar abajo el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y establecer una nueva agencia federal de inmigración que respete los derechos humanos.

“Carlos Espina (activista por los derechos de los inmigrantes y abogado de Texas) y yo hemos trabajado en este plan para desmantelar al ICE y no darle nuevos fondos, y los demócratas deberíamos unirnos como partido para apoyar y poner fin a la inmunidad calificada de los agentes del ICE”, dijo el congresista a La Opinión.

Dijo que necesitan establecer un estándar de uso de la fuerza claro al que los agentes de ICE deban rendir cuentas.

“Necesitamos destituir a Kristi Noem (secretaria del Departamento de Seguridad Nacional). Necesitamos procesar a los agentes de ICE que mataron a Alex Pretti, a Renée Good y que dispararon a la señorita Martínez”.

Enfatizó que quiere un Partido Demócrata que defienda sus principios.

“No quiero una rendición incondicional a una administración en lo que respecta a los abusos de ICE. No quiero un Partido Demócrata que ceda en las próximas dos semanas ni que llegue a un acuerdo con una agencia que acosa y mata a inmigrantes y ciudadanos estadounidenses”, señaló.

¿Están todos los demócratas en el Congreso a favor de este plan?

“Mucha gente está apoyando el plan de 10 puntos. Lo pueden ver en Instagram. Es un plan que ha tenido mucha repercusión, y es lo que el Partido Demócrata y muchos demócratas están respaldando; son nuestras 10 demandas en las que debemos insistir”.

Al preguntarle de nuevo, si todos los demócratas están a favor de su plan, dijo que están unidos y que Trump cederá.

“Él ya entiende que está perdiendo el apoyo público debido a los abusos del ICE. Este es el momento de acabar con estos y crear una nueva agencia. Y los demócratas debemos mantenernos firmes en estos dos planes”.

¿Tendrían el apoyo de algunos republicanos o hay demasiado miedo a Trump y al Partido Republicano?

“A algunos republicanos les preocupan las violaciones de los derechos constitucionales, especialmente la violación de la Segunda Enmienda, con personas que afirman que se puede disparar a los manifestantes simplemente porque portan un arma, aunque sea legal.

“Y también les preocupa la violación de la Cuarta Enmienda, con agentes del ICE entrando en iglesias y supermercados y violando los derechos de las personas”.

Hizo ver que Trump está intentando infundir miedo en los estados demócratas, y por eso fue a Minneapolis el lunes pasado para mostrar su solidaridad con los habitantes de Minnesota.

“El Partido Demócrata necesita ser mucho más visible y alzar la voz en apoyo a los inmigrantes. Para mí, es algo personal. Mis padres son inmigrantes. Vinieron de la India. Nací en Filadelfia, pero soy hijo de inmigrantes”.

Añadió que sabe lo que se siente ser víctima de discriminación racial, lo que es llevar el pasaporte encima y tener miedo de perderlo.

“Sé lo que se siente tener la piel morena, así que para mí, esto no es una cuestión teórica. Como hijo de inmigrantes, voy a defender a la comunidad inmigrante”.

¿Es posible destituir a la secretaria Noem y a la fiscal de Estados Unidos, Pamela Bondi?

“Bondi está perdiendo apoyo, no solo por este asunto, sino también por el caso Epstein. Ha gestionado el caso Epstein de forma desastrosa, y yo impulsé la Ley de Transparencia sobre Epstein junto con Thomas Massie (congresista republicano de Kentucky), que expuso a una élite corrupta en nuestra sociedad”.

Por lo tanto, consideró que pueden conseguir los votos bipartidistas necesarios para destituir a Bondi.

“Noam también está perdiendo apoyo por la forma en que ha llevado a cabo estas redadas del ICE, y deberíamos impulsar el juicio político contra ambas”.

Y subrayó que Bondi perdió apoyo, no solo en temas de inmigración, sino también en el caso Epstein, por lo que Thomas Massie y él consideran presentar un juicio político bipartidista.

“Será más difícil. Tenemos que encontrar republicanos, pero sin duda hay republicanos que están molestos con ella”.

¿Podemos detener que el ICE siga aplicando el perfil racial en sus detenciones de inmigrantes?

“Estas son las medidas de Kavanaugh (juez de la Corte Suprema de Estados Unidos) que permiten la discriminación racial. Necesitamos poner fin a toda discriminación contra las personas por su raza y sus ingresos. Y lo que están haciendo ahora mismo es discriminar a los latinos que tienen trabajos de bajos ingresos. Eso tiene que terminar”.

¿Su propuesta es no darle más dinero al ICE que por ahora tiene un presupuesto por año de $75,000?

“Ni un centavo más. Ya tienen $75,000 millones que obtuvieron gracias a esa ley nefasta. Necesitamos derogar esa ley, y ahora piden $10,000 millones Ni un centavo más. Deberíamos estar luchando para que les quiten los 75 mil millones que ya tienen”.

¿Qué pasos siguen para hacer realidad su plan?

“Unirse ye necesitamos que los demócratas defiendan, para que Schumer (líder de la minoría demócrata en el Senado) no llegue a un acuerdo con los republicanos en el que aprobemos el financiamiento adicional para el ICE, y solo obtengamos cámaras corporales o alguna normativa, sin mascarillas”.

Remarcó que se necesita desmantelar fundamentalmente esta agencia y reemplazarla con una nueva, eliminar la inmunidad calificada para que los agentes de ICE rindan cuentas, enjuiciar a las personas que mataron a Renee Good y Alex Pretti, y que se establezcan estándares en los centros de detención.

“Visité el Centro de Detención de California City. Me reuní con 47 detenidos. Tienen piedras en la comida, sangre en la orina, no reciben atención médica y están siendo maltratados. Se están cometiendo violaciones de los derechos humanos. Necesitamos defender los derechos constitucionales y los derechos humanos en Estados Unidos”.

Sostuvo que los demócratas deben mantenerse firmes en no dar financiamiento adicional al ICE y no ceder ni un solo dólar adicional hasta que se acuerden los diez puntos.

“No debemos ceder en estas negociaciones durante las próximas dos semanas”.

Estos son los 10 punto del plan del congresista Khanna y el activista Carlos Espina

1) Votar en contra del proyecto de ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

2) Derogar la financiación plurianual de 75 mil millones de dólares para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

3) Iniciar un juicio político contra Noem y Bondi.

4) Eliminar la inmunidad calificada para los agentes del ICE.

5) Investigar y enjuiciar a todos los agentes del ICE que hayan infringido la ley.

6) Poner fin a las detenciones arbitrarias de Kavanaugh basadas en perfiles raciales y a la militarización del ICE.

7) Codificar un estándar sobre el uso de la fuerza para que los tribunales puedan aplicar la ley contra los agentes del ICE que actúen de forma ilegal.

8) Desmantelar el ICE y reemplazarlo por una agencia con mecanismos de supervisión.

9) Prohibir el uso de máscaras y exigir cámaras corporales e identificación visible para los agentes de inmigración.

10) Establecer estándares de derechos humanos en los centros de detención de inmigrantes.

Puedes verlo aquí: Plan de Reforma del ICE.