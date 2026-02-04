Trump sobre inmigración: “Tal vez podamos usar un toque más suave, pero hay que ser duros”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que su administración podría beneficiarse de aplicar un enfoque “un poco más suave” en materia de inmigración, aunque reiteró que su prioridad seguirá siendo una política estricta contra quienes representen un riesgo para la seguridad pública.

Ajustes en el discurso migratorio de Trump

Durante una entrevista con NBC Nightly News, Trump reflexionó sobre los recientes operativos federales en Minnesota y aseguró que la experiencia dejó lecciones sobre cómo manejar la comunicación y la coordinación con autoridades locales. Aun así, subrayó que su gobierno no planea relajar su estrategia de control migratorio.

“Tal vez podamos usar un toque más suave, pero hay que ser duros”, afirmó el mandatario, al insistir en que sus políticas están enfocadas en personas con antecedentes criminales. También mencionó que ha sostenido llamadas y conversaciones con líderes locales, incluidos alcaldes, aunque expresó frustración por las críticas públicas posteriores a esos contactos.

Minnesota y los operativos federales de inmigración

Sus comentarios surgieron poco después de que el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, anunciara la retirada de cientos de funcionarios de control migratorio en Minnesota, tras acuerdos de cooperación entre autoridades federales, estatales y locales. Trump aseguró que la decisión contó con su aprobación directa.

El presidente sostuvo además que su administración espera mayor colaboración de jurisdicciones locales para la entrega de personas detenidas por delitos graves. En su mensaje, reiteró que el objetivo es deportar a individuos vinculados con actividades criminales, como narcotráfico o violencia.

Como ha hecho en otras ocasiones, Trump comparó su estrategia con la de la administración Biden, a la que responsabiliza por un aumento en los cruces fronterizos durante años recientes. Según el mandatario, las medidas de su gobierno han contribuido a reducir la delincuencia en ciertas zonas del país.

