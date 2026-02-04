Tom Homan anuncia que 700 agentes federales abandonarán Minnesota para evitar más protestas

Con el objetivo de evitar más confrontaciones con los ciudadanos de Minnesota derivadas de los operativos para detener a extranjeros carentes de estatus legal, Tom Homan, director interino de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, anunció que 700 agentes federales abandonarán el estado gobernado por el demócrata Tim Walz.

Sin embargo, el aguerrido republicano dejó en claro que el gobierno federal seguirá adelante con la agenda de deportaciones masivas ordenada por el presidente Donald Trump.

“Si estás en el país sin documentos, no estás descartado. Seamos claros: el presidente Trump tiene la firme intención de lograr deportaciones masivas durante su administración, y las medidas de control migratorio continuarán a diario en todo el país”, señaló en conferencia de prensa.

Noticia en desarrollo…

Sigue leyendo:

• Escuelas de Minnesota sienten el impacto de las redadas de ICE

• Qué es la Ley de Insurrección y por qué Trump amenaza con invocarla en Minnesota