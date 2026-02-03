Escuelas de Minnesota sienten el impacto de las redadas de ICE

La Operación Metro Surge, impulsada por el gobierno de Donald Trump, ha provocado un aumento significativo de ausencias escolares en Minnesota, donde el miedo a las deportaciones está afectando directamente a estudiantes y familias inmigrantes.

Desde el pasado mes de diciembre, Minnesota se ha convertido en uno de los principales focos de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump a través de la llamada Operación Metro Surge, una acción coordinada entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), cuyo objetivo es la detención y deportación de inmigrantes.

El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado esta operación como “la mayor acción de control migratorio jamás realizada”, pero su impacto ha ido mucho más allá de las calles. En las escuelas del estado, las ausencias se han disparado ante el temor de que padres o estudiantes sean detenidos durante sus traslados diarios.

El miedo también entra a las aulas

La cadena CNN reportó que la Operación Metro Surge “no solo está robando a los estudiantes la oportunidad de aprender, sino también su inocencia”. El medio documentó testimonios de familias que han optado por mantener a sus hijos en casa por razones de seguridad.

Elizabeth, una madre del sur de Minneapolis que pidió mantener su identidad en reserva, relató que para su hijo ya no es seguro salir de casa. “Nuestros hijos escuchan los silbatos y las bocinas de los autos y saben que eso significa que hay una mala persona cerca”, y añadió que su hijo no ha tenido recreo desde el pasado diciembre y denunció que agentes federales lanzaron gases lacrimógenos a una cuadra y media de las escuelas durante la salida de los alumnos.

“Solo pido que la gente de ambos partidos mire a estos niños y entienda que algo tiene que cambiar”, señaló.

Hasta 20% menos alumnos en clase

El impacto también ha sido confirmado por docentes. Breonna Robinson, maestra de tercer grado, explicó a CNN que tras la detención de su alumno Liam Cornejo Ramos y de su padre por parte de ICE, muchas familias decidieron no llevar a sus hijos a la escuela.

Después de las vacaciones decembrinas, varios estudiantes no regresaron a clases presenciales, lo que llevó a algunos distritos a ofrecer educación en línea. “Cuando paso lista, cerca del 20% de mi clase aparece ahora en modalidad virtual”, explicó Robinson.

En Rochester, la tercera ciudad más grande de Minnesota, se reportaron más de 500 ausencias escolares en enero, un aumento significativo frente al mes anterior. El superintendente escolar Kent Pekel señaló que el ausentismo afecta principalmente a estudiantes de origen latino y a quienes no tienen el inglés como primer idioma. “El único punto de acuerdo era que debíamos educar a los niños, y eso se ha desmoronado profundamente”, advirtió.

Una promesa de campaña con consecuencias

La Operación Metro Surge nació como una de las principales promesas de campaña de Trump en 2024: endurecer la política migratoria y poner en marcha deportaciones masivas. Tras asumir su segundo mandato, el presidente firmó múltiples órdenes ejecutivas en materia de inmigración, dando paso a redadas del ICE en distintos puntos del país.

En Minnesota, las consecuencias ya son visibles: aulas semivacías, estudiantes con miedo y comunidades enteras viviendo bajo la sombra de la deportación.

