Vance y congresista demócrata chocan caso del niño Liam Conejo, detenido en Texas

El vicepresidente JD Vance protagonizó un cruce público con el congresista demócrata Seth Magaziner, representante de Rhode Island, tras la detención y posterior liberación de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años retenido junto a su padre en un centro de inmigración en Texas.

La controversia surgió luego de que Magaziner afirmara en la red social X que la familia del menor ingresó legalmente a Estados Unidos, al presentarse en un puerto de entrada y solicitar asilo, mientras aguardaban una audiencia ante un juez migratorio.

Según el legislador, casos como el de Liam reflejan una práctica extendida de detenciones a familias que no han violado la ley.

“Importante que todos sepan: Los padres de Liam no entraron ilegalmente a Estados Unidos. Se presentaron en un puerto de entrada, solicitaron asilo y estaban esperando su audiencia“, destaca el mensaje del legislador.

El vicepresidente respondió cuestionando esa interpretación del proceso de asilo, ya que en su mensaje, Vance sostuvo que permitir la permanencia de migrantes que atravesaron múltiples países antes de llegar a la frontera estadounidense equivale a promover una política de “fronteras abiertas”.

También criticó directamente el uso de la aplicación CBP One, implementada durante el gobierno de Joe Biden, al asegurar que facilitó estancias prolongadas sin una base legal clara.

Magaziner redobló su postura y defendió la liberación del menor. Afirmó que no se debe encarcelar a niños pequeños cuando sus padres han seguido los procedimientos establecidos y no representan un riesgo para la seguridad pública.

Agregó que, si un juez ordena una deportación tras rechazar una solicitud de asilo, el proceso debe cumplirse, pero subrayó que ese escenario aún no se ha producido en este caso.

La discusión ocurre en medio de una creciente indignación entre líderes demócratas y comunidades locales, especialmente en Minnesota, donde el niño fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras regresaba a casa desde su preescolar. Liam y su padre, Adrián Conejo Arias, permanecieron recluidos en el centro de detención de Dilley, Texas, hasta que un juez federal ordenó su liberación el sábado.

Ambos son originarios de Ecuador y llegaron a Estados Unidos en 2024. Funcionarios vinculados a la administración Trump han sostenido que la familia no completó correctamente el proceso de asilo, argumento que ha sido rechazado por autoridades educativas locales.

La superintendente del distrito escolar de Columbia Heights aseguró que la familia cuenta con un caso de asilo activo, aunque el Departamento de Justicia ha cuestionado esa versión.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, también condenó el operativo y afirmó que detener a niños pequeños y enviarlos a centros de detención fuera del estado contradice los valores de seguridad y libertad que, según dijo, exigen los residentes.

