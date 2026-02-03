Demócratas piden la dimisión de Kristi Noem y acabar con el ICE

La presión contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, escaló luego de que decenas de legisladores demócratas y líderes de distintos caucus del Congreso exigieran su renuncia, su destitución o incluso un juicio político, además del desmantelamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las demandas se produjeron tras la muerte a tiros de dos manifestantes durante operativos migratorios en Minneapolis, Minnesota, en enero pasado. La protesta tuvo lugar frente a la sede de ICE en Washington, donde los legisladores corearon consignas como “Noem debe irse” y desplegaron pancartas con mensajes de “Saquen al ICE de nuestras ciudades”.

El líder del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat, acusó directamente a la secretaria de permitir “atrocidades” bajo su supervisión. “Necesitamos desmantelar el ICE y, en el proceso, que la persona que dirige esta agencia rinda cuentas. Debe dimitir o ser destituida”, afirmó.

Los congresistas responsabilizan a Noem por las tácticas agresivas empleadas durante la llamada operación “Metro Surge”, lanzada por la administración del presidente Donald Trump en diciembre, que incluyó redadas masivas, arrestos sin orden judicial y la presencia de agentes federales enmascarados.

Durante esos operativos murieron Renée Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses de 37 años, hechos que provocaron indignación nacional y un endurecimiento del tono dentro de la bancada demócrata.

The @HispanicCaucus stands united in two very simple, common-sense proposals:



1. Fire Kristi Noem



2. Dismantle ICE pic.twitter.com/Ietw3ZGXiF — Adriano Espaillat (@RepEspaillat) February 3, 2026

Exigen impeachment y fin a las redadas

A la manifestación se sumaron líderes del Caucus Negro del Congreso, el Caucus Asiático-Americano del Pacífico y el Caucus Demócrata de Mujeres, quienes respaldaron la exigencia de un juicio político contra Noem.

La representante Robin Kelly, de Illinois, aseguró que más de 180 legisladores ya han copatrocinado artículos de impeachment. “Dondequiera que va ICE, deja muerte y destrucción. Parece que disfrutan destrozando familias”, denunció.

El tema también ha tensado las negociaciones presupuestarias en el Capitolio. Legisladores demócratas han advertido que buscarán imponer nuevas restricciones a la aplicación de la ley migratoria dentro del proyecto de financiación del Departamento de Seguridad Nacional, e incluso bloquear recursos para ICE si no hay cambios de fondo. El Caucus Progresista prometió oponerse a cualquier aprobación de fondos tras la muerte de Pretti.

Supervisión del Congreso y detenciones de menores

Durante la protesta, Espaillat celebró una reciente decisión judicial que prohíbe temporalmente al DHS exigir aviso previo a los legisladores para visitar centros de detención migratoria. “Vamos a poder ejercer nuestras responsabilidades de supervisión sin impedimentos ni presiones”, subrayó. La medida abre la puerta a inspecciones sorpresa en instalaciones de ICE.

El congresista Joaquín Castro, miembro del Comité de Asuntos Exteriores, expresó alivio por la liberación reciente de un niño ecuatoriano de cinco años y su padre, detenidos desde enero en Minneapolis, pero advirtió que decenas de menores siguen bajo custodia. “Hay un bebé de dos años detenido y una madre que celebrará mañana el cumpleaños 18 de su hijo mayor dentro de un centro de ICE”, afirmó, al acusar a Noem de supervisar “un mecanismo de crueldad” heredado y profundizado por la administración Trump.

Hard to say you care about kids when you pulled thousands of agents away from investigating child traffickers and reassigned them to your goon squad targeting grandmothers and separating families. https://t.co/5ZDJEixFmf — Ruben Gallego (@RubenGallego) February 2, 2026

Aunque Noem anunció esta semana la implementación de cámaras corporales para agentes migratorios, legisladores como la demócrata Norma Torres consideraron la medida insuficiente. “No bastará si continúan ocultando evidencia”, dijo.

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional no respondió a solicitudes de comentarios. La controversia sigue creciendo en un contexto de protestas nacionales, demandas judiciales y un debate cada vez más polarizado sobre el futuro de la política migratoria en Estados Unidos.

Sigue leyendo: